Antrenamentul cu greutati nu este indicat femeilor? Specialistii Bodyshape demonteaza mitul! Antrenamentul cu greutati nu este indicat femeilor? Specialistii Bodyshape demonteaza mitul! In realitate, situatia sta exact invers. Antrenamentele cu greutati sunt indicate atat barbatilor, cat si femeilor, si reprezinta cea mai eficienta metoda de ardere a grasimilor si de a slabi. Specialistii de la Bodyshape Transformation Center includ acest tip de exercitii in circuitele specifice antrenamentelor de slabit si subliniaza importanta acestora in procesul de remodelare corporala, indiferent de sexe. “Antrenamentul cu greutati remodeleaza frumos silueta, tonifiaza si alungeste musculatura, in… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

