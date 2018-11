ANM: Vizibilitate redusă din cauza fenomenului de CEAȚĂ Meteorologii anunța cod galben de ceața care reduce vizibilitatea local sub 200 m și izolat sub 50 m, in mai multe localitați din județul Hunedoara: Deva, Oraștie, Simeria, Ilia, Dobra, Șoimuș, Beriu, Romos, Geoagiu, Vețel, Zam, Rapoltu Mare, Harau, Gurasada, Branișca, Turdaș, Bacia, Lapugiu de Jos, Martinești, Burjuc, Carjiți; și pe teritoriul județelor: Alba, Arad, Cluj, Timiș Codul galben de ceața este valabil de la : 11-11-2018 ora 8:00 pana la : 11-11-2018 ora 11:00 sursa: ANM Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

