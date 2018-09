Aniversări, 23 septembrie 23 Sep 2018 (All day) Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Dan Gh. Teodor , arheolog, istoric si cercetator stiintific (n. 1933); George Mihaita , actor, director al Teatrului de Comedie din Bucuresti (n. 1948); George Sorescu , poet, prozator, traducator, istoric si critic literar (n. 1927); Ionuț Ciobanu , handbalist (n. 1984); Ionut Marian Stroe , deputat PNL de Dolj (n. 1973); Iosif Secașan , medic, senator PNL de Caraș-Severin (n. 1954); Irina Socol , informatician, fondator al SIVECO Romania SA ; Marcel Bejgu , pictor, membru al Uniunii Artistilor Plastici (n. 1951); Narcis Raducan ,… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

