Angela Merkel avertizează: Pacea nu trebuie considerată de la sine înţeleasă "In timp ce noi comemoram aici primul razboi mondial, in Yemen are loc cea mai mare criza umanitara", a spus Merkel, facand apel la continuarea eforturilor pentru incetarea focului in tara devastata de razboi.



"Nu trebuie sa acceptam niciun conflict armat, nu trebuie sa exceptam pe nimeni", a subliniat cancelarul german.



"Majoritatea provocarilor de astazi nu pot fi reglementate de o singura tara, ci impreuna. De aceea avem nevoie de o abordare comuna. Daca izolarea nu a fost solutia acum 100 de ani, cum poate reprezenta azi o solutie, intr-o lume interconectata?", a aratat

Sursa articol si foto: rtv.net

