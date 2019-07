Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul, care a izbucnit la orele 14.30 (12.30 GMT) pe teritoriul comunei Torre del Espanol, a dus la evacuarea a peste 20 de persoane si inchiderea mai multor drumuri. Pompierii erau ajutati de 15 avioane de stins incendii in lupta impotriva flacarilor, care s-au propagat rapid din cauza…

- In iulie, Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Suceava va derula șase programe de formare profesionala gratuite pentru 84 de persoane. Conform ANOFM, cite 14 persoane se vor califica in urmatoarele meserii: bucatar, frizer, instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze, inspector-referent…

- Fostul lider PSD Adrian Nastase a analizat pe blogul personal cauzele pentru care partidul condus interimar de Viorica Dancila a luat-o pe „drumul spre dezastru”. In opinia fostului premier, principalele cauze sunt instabilitatea politica generata de PSD, falsa lupta cu „statul paralel” sau ruptura…

- Politistii rutieri din judetul Alba au verificat 95 de autovehicule destinate transportului public de persoane si 216 autovehicule de transport marfa, iar pentru abateri constatate au aplicat 90 de amenzi. Activitatea de control s-a desfasurat, pe parcursul a 7 zile, conform Planului de operatiuni al…

- Liderii europeni prezenti la summitul de la Sibiu au facut, joi, dupa prima runda a discutiilor, o fotografie oficiala in Piata Mare din Sibiu. In acest sens, in centrul pietei a fost construit un podium special. In timp ce liderii europeni se fotografiau, sute de oameni prezenti in piata centrala au…

- Edenred, lider mondial in soluții de plați pentru lumea muncii, anunța astazi lansarea unui centru de inovație digitala in Romania. Edenred Digital Center va fi un hub internațional pentru Grup, pentru inovație și proiecte strategice in IT. In urmatorii 2 ani, Edenred iși propune sa recruteze in Romania…

- Patru persoane au fost ranire in urma unui accident care a avut loc duminica pe DN 2A, in fața Aeroportului Internațional Mihail Kogalniceanu din Constanța. In accident au fost implicate un autobuz și un autoturism. In urma impactului au fost raniti soferul masinii, doi barbati de 32 si respectiv…