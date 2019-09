Angajatorii străini caută să angajeze aproape 350 de români. Ce joburi oferă și în ce țări Angajatorii straini cauta sa angajeze aproape 350 de romani. Ce joburi ofera și in ce țari Un numar de 345 de locuri de munca oferite de angajatori din Spatiul Economic European sunt disponibile pentru romani in reteaua EURES Romania. Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite în Germania, respectiv 148 de joburi. Posturile pentru care nemții angajează români sunt de ajutor electrician, ajutor la curăţenie, bucătar, bufetier, cameristă, chef de partie, chef de rang, commis de rang, conducător tren mărfar, consultant IT, demichef de rang,… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

