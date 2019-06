Angajații ideali: nu obosesc, nu greșesc și nu își iau concediu. România are nevoie de 10.000 Cu o industrie in mare parte manufacturiera, productia din Romania nu are nicio sansa in fața concurentilor din vest. Fabricile de la noi ar avea nevoie urgenta de cel putin zece mii de roboti industriali, potrivit estimarilor expertilor. Pentru asta, însă, este nevoie şi de investiţii. Şi cum companiile nu primesc niciun fel de sprijin din partea statului, puţini sunt cei care îşi permit să ţină pasul cu vremurile. O fabrică din Braşov produce piese pentru maşini de lux. 15 roboţi industriali fac treaba a zeci de oameni.… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

