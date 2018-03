Angajat sau angajator? Iata care sunt avantajele si dezavantajele celor doua roluri Sunt intrebata deseori daca viata de antreprenor merita tot efortul depus. Iar raspunsul meu sincer este "depinde cat de mult esti dispus sa investesti din tine ca om si cat de mari sunt asteptarile tale".



Ca antreprenor, am inteles ca fiecare risc este o oportunitate si fiecare oportunitate este un risc. Depinde de fiecare in parte cum gestioneaza aceasta provocare.



Ca antreprenor, dai afacerii tale 200% din timpul tau, din resursele tale.



Dupa o experienta de 13 ani in marketing, in toamna anului 2014 mi-am indreptat atentia si pasiunea catre design vestimentar.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

