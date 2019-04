Andrei Caramitru (USR): Cer scuze. M-au durut comentariile

”Mai devreme am scris un text despre costul corupției in Romania anilor blestemați pe care ii traim. O mare tragedie pentru noi - suntem a 2-a țara dupa Siria ca exod al populației, avem cea mai mare rata a mortalitații din UE. Ne dispare populația unui oraș mare in fiecare an.

Din pacate am folosit un termen pe care nu trebuia sa il folosesc - "holocaust". Pentru mine Holocaustul este simbolul absolut al raului și, din greseala, l-am folosit inițial pentru a descrie durerea prin care trecem. Insa - evident - situația noastra nu poate fi comparata cu adevaratul Holocaust. Am șters cuvantul…