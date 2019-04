Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața Andreea Balan a facut public biletul de externare dupa ce a devenit mamica pentru a doua oara. Vedeta a citit tot ce scrie in document. Intr-un vlog pe Youtube, Andreea Balan a aratat biletul de externare. Ea a citi ce i-a fost scris in documentul medical. "Am aici biletul de externare din…

- Andreea Balan a fost la un pas sa-și piarda viața dupa ce, in timpul operației de cezariana, a suferit un stop cardio-respirator. Ulterior, au urmat alte doua intervenții chirurgicale din cauza unor hematoame aparute, iar acum se afla sub tratament medical și in repaos total. Andreea Balan, in varsta…

- La doar cateva zile dupa nastere, Andreea Balan s-a trezit intr-o balta de sange si a ajuns din nou la clinica unde a nascut. Aici medicii au observat mai multe hematoame sub operatia de cezariana si au operat-o de urgenta. Acum cantareta a ajuns la o alta clinica privata, potrivit Adevarul, dupa…

- Andreea Balan a trecut prin momente grele in timpul operației de cezariana, cand a facut stopul cardio-respirator. Artista a recunoscut ca efectele calmantelor și sedativelor care i-au fost administrate i-au șters multe lucruri din memorie. „Eu imi aduc aminte ca ma uit acum pe filmare, dar nu imi aduc…

- Andreea Balan a suferit un stop cardio-respirator in timpul operației de cezariana, iar vestea a venit ca un trasnet atat asupra familiei, cat și asupra celor care o indragesc pe artista. Andreea Balan a povestit, intr-un interviu la Antena 1, despre ce s-a intamplat in momentul in care a nascut-o…

- Cantareața a fost la un pas de moarte, atunci cand, pe masa de operatie i s-a oprit inima. Andreea Balan a vorbit in direct, la tv, despre ce s-a intamplat in momentul in care a nascut-o pe Clara Maria. Citește și: Emoționant! Prima fotografie cu Andreea Balan și fetița! Cum arata artista și ce mesaj…

- Andreea Balan a postat, in urma cu cateva minute, prima imagine cu fetița ei nou nascuta și primul mesaj despre starea ei de sanatate. "Dragii mei, abia astazi mi-am luat fetița, Clara Maria in brațe, dupa 2 zile de lupta ca sa traiesc. Va mulțumesc din suflet tuturor pentru mesajele frumoase, le-am…

- Andreea Balan, in stop cardio-respirator dupa cezariana. Indragita cantareața a nascut o fetița pe nume Clara Maria, luni seara, la o clinica privata din București. Ce spun medicii despre starea artistei.