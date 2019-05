Ana Bogdan a pierdut finala turneului ITF de la Saint-Gaudens

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a fost invinsa de rusoaica Ana Kalinskaia cu 6-3, 6-4, duminica, in finala turneului ITF de la Saint-Gaudens (Franta), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari. Ana Bogdan (26 ani, 131 WTA), a doua favorita, s-a inclinat dupa o ora si 12 minute in…

- Ana Bogdan (131 WTA) s-a calificat în finala turneului ITF de la Saint-Gaudens (Franța), dupa ce adversara sa Tereza Martincova (154 WTA) s-a retras la scorul de 6-4, 2-0 pentru românca, dupa o ora și opt minute de joc.Pentru trofeu, Ana se va duela cu Anna Kalinskaya (180 WTA), care…

- Jucatoarea româna de tenis Ana Bogdan s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului ITF de la Saint-Gaudens (Franta), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, dupa ce a învins-o pe italianca Giulia Gatto-Monticone cu 6-1, 7-6 (4), scrie Agerpres.Ana Bogdan (26 ani, 131 WTA),…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Saint-Gaudens (Franta), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, dupa ce a obtinut o victorie facila, cu 6-1, 6-0, in fata frantuzoaicei Tessah Andrianjafitrimo. Ana Bogdan (26…

- Mihaela Buzarnescu s-a impus dupa un meci de o ora si 36 de minute. In faza urmatoare, ea va evolua cu rusoaica Margarita Gasparian, locul 72 WTA. Calificarea in optimile de finala este recompensata la competitia din Turcia cu un premiu de 3.400 de dolari si cu 30 de puncte WTA. In…