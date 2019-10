Protestele care au avut loc in ultima luna in Egipt impotriva presedintelui Abdel Fattah El-Sisi au condus la arestarea a 4.321 de persoane, din care 3.709 au fost puse sub acuzare, potrivit datelor oferite de Centrul Egiptean pentru Drepturi Economice si Sociale (ECRF), citat de agentia EFE.



Conform aceleiasi surse, printre cei arestati se numara 165 de femei si 177 de minori. Protestele au inceput pe 20 septembrie la Cairo si in alte orase. Desi au fost de mica amploare, aceste manifestatii au fost semnificative daca avem in vedere faptul ca au fost primele manifestatii mai notabile…