- Fabio Fognini a oferit un moment incredibil la Wimbledon, in meciul pierdut cu Tennys Sandgren (3-6, 6-7, 3-6), disputat pe Terenul 14 de la All England Club, potrivit digisport.ro.Nemulțumit ca evolueaza pe o arena secundara de la Wimbledon, acesta a ”explodat” in setul doi al partidei. "E…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 3 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului de Mare Slem de la Wimbledon, invingandu-l fara emotii, cu 6-2, 6-3, 6-2, pe francezul Jo-Wilfried Tsonga, dupa mai putin de doua ore de joc, intr-o partida disputata sambata la All England Club. Nadal,…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 3 mondial a obtinut a 50-a sa victorie in turneul de Mare Slem de la Wimbledon, impunandu-se in patru seturi, 6-3, 3-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/3), in fata australianului Nick Kyrgios, intr-o partida disputata joi la All England Club. Nadal s-a impus greu, dupa trei…

- ​Meciul dintre Rafael Nadal și Nick Kyrgios s-a ridicat la nivelul așteptarilor. Ibericul s-a impus cu 6-3, 3-6, 7-6(5), 7-6(3), dupa trei ore și cinci minute de joc și s-a calificat în turul al treilea al turneului de la Wimbledon.În una dintre cele mai așteptate partide din turul…

- MONICA NICULESCU-ELISE MERTENS. Organizatorii au programat meciul dintre Niculescu si Mertens pe terenul numarul 15. Va fi a doua partida a zilei pe acest teren, dupa jocul de baieti dintre germanul Jan-Lennard Struff si americanul Taylor Fritz, care incepe la ora 13.00, ora Romaniei. Astfel, partida…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 2 mondial, a debutat cu dreptul la turneul de Mare Slem de la Wimbledon, invingandu-l in trei seturi, 6-3, 6-1, 6-3, pe japonezul Yuichi Sugita, intr-o partida disputata marti la All England Club. Nadal, care a castigat luna trecuta trofeul la Roland Garros,…

- Tenismenul australian Nick Kyrgios, locul 36 ATP, a avut un nou "derapaj", afirmand despre French Open ca este un turneu de rahat, informeaza express.co.uk, relateaza News.ro.Citește și: Ultimul meci din play-off: Astra Giurgiu caștiga meciul cu Sepsi, scor 3-2 Dupa ce a facut scandal…

- ​Dupa ce în ultimele sezoane a preferat sa <sara> peste perioada de zgura din calendarul competițional, Roger Federer s-a întors pe "terre battue" cu ocazia sezonului 2019. Elvețianul a putut fi vazut la treaba în Caja Magica, în tribunele impunatoarei arene madrilene…