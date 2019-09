Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii care nu respecta prevederile legale privind munca suplimentara vor plati amenzi mai mari, dupa ce, miercuri, Camera Deputatilor a adoptat un proiect de lege in acest sens, potrivit unui comunicat al fundatiei Friedrich Ebert Stiftung Romania, remis AGERPRES. Amenda prevazuta de modificarea…

- Amenzi contraventionale si avertismente cu nemiluita. Cu asta s-au ales zeci de anjatori din judet de la inspectorii din cadrul inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Salaj. Motivul? Nu au respectat legislatia in vigoare in domeniile de competența: relații de munca (RM) și securitate și sanatate…

- In timpul controalelor, au fost depistate 367 de persoane care desfasurau munca fara forme legale, dintre acestea 85 erau din judetul Cluj, 33 din Bihor si 23 din Prahova.In domeniul relatiilor de munca, au fost efectuate 2.449 de controale in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare…

- FOTO – Arhiva Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 29 iulie – 09 august 2019, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 1.025.851 euro, adica 4.849.200 de lei. Au fost depistate 236 de persoane care desfasurau munca fara forme legale, dintre acestea 35 erau din…

- Controalele ANPC s-au desfasurat la nivelul intregii tari si au vizat verificarea respectarii prevederilor legale privind protectia consumatorilor la incheierea contractelor de leasing de catre societatile de leasing si de institutiile financiar-nebancare.Inspectorii ANPC au verificat un…

- Amenzi de pana la 2.500 de lei pentru patronii care nu asigura condiții bune angajaților in zilele caniculare. Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Argeș atenționeaza angajatorii ca nerespectarea masurilor ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor incadrate…

- Au fost depistate 355 de persoane care desfasurau munca fara forme legale, dintre acestea 60 erau din judetul Arad, 40 din Bihor si 31 din judetul Sibiu. In domeniul relatiilor de munca, au fost efectuate 2.919 controale in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare de 5,031 milioane de lei,…

- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral continua actiunile de control pe intreg litoralul romanesc si verifica modul de exploatare a sectoarelor de plaja si respectarea prevederilor legale.Echipele de inspectori de la A.B.A. Dobrogea ndash; Litoral sunt sprijinite in perioada 16.06.2019 ndash;…