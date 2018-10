Stiri pe aceeasi tema

- Modificarile recente din sistemul judiciar romanesc "ameninta sa intoarca timpul la inceputul anilor 2000", o perioada marcata, in Romania, de coruptie, a declarat, luni, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, la Facultatea de Drept.

- Recentele schimbari cumulate din Justitia romana „ameninta sa intoarca timpul la inceputul anilor 2000”, o perioada marcata, in Romania, de coruptie, a declarat, luni, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, la Facultatea de Drept. Diplomatul a acuzat si Inspectia Judiciara…

- Dr. Nandi este o emblema a medicinii in Statele Unite ale Americii, dar si in India, tara sa natala. Realizator al talk-show-ului Ask Dr. Nandi, prezentatorul, care detine si un premiu Emmy, vine in Romania si va putea fi urmarit in excusivitate la Antena 1, dar si pe AntenaPlay. Telespectatorii vor…

- In zilele de 18 și 19 septembrie, la sediul Ministerului Apararii Nationale si la Palatul Cercului Militar National din Bucuresti s-a desfasurat Conferinta anuala de coordonare a Initiativei consolidate de instruire intrunita (Combined Joint Enhanced Training - CJET), subsumata prezentei aliate inaintate…

- In contextul marcarii a sapte ani de la adoptarea "Declaratiei Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI intre Romania si Statele Unite ale Americii", care a avut loc la Washington DC, pe 13 septembrie 2011, prim-ministrul Viorica Dancila a salutat nivelul excelent al relatiilor dintre…

- George Maior nu mai poate reprezenta Romania ca ambasador in capitala Statelor Unite ale Americii, a declarat luni presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. "Cred ca, in contextul in care ambasadorul Romaniei in Statele Unite se implica in jocuri politice pe scena politica americana, luand partea…

- David Schlaefer, sef adjunct al misiunii diplomatice a Ambasadei SUA la Bucuresti, a transmis un mesaj miercuri, la prezentarea casei solare EFdeN Signature, in care a precizat ca Parteneriatul strategic dintre Statele Unite ale Americii si Romania este unul "foarte robust", cele doua state colaborand…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, i-a solicitat ambasadorului Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, in cadrul unui eveniment public, sa propuna autoritatilor din tara sa ridicarea vizelor pentru romanii care calatoresc in interes de afaceri. Teodorovici şi Klemm au participat,…