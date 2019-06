Amendă de aproape 100 de euro pentru olandezii care folosesc telefonul mobil pe bicicletă Pentru a descuraja folosirea mobilului pe bicicleta, Olanda a extins prevederile legii care interzice utilizarea telefoanelor mobile fara dispozitiv „maini libere” la volanul mașinii și asupra bicicliștilor. "Apelul meu catre toti biciclistii este clar: pastrati telefonul mobil si cei 95 de euro in buzunar", a mentionat intr-un comunicat ministrul olandez al Infrastructurii, Cora van Nieuwenhuizen. "Ne gandim deseori ca putem face simultan mai multe lucruri in trafic, dar de fapt nu putem", a adaugat aceasta. Pe langa telefoane mobile, interdictia vizeaza tablete, dispozitive… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

