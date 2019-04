Amazon se retrage parțial de pe piața chineză Amazon se retrage parțial de pe piața online din China, una dintre cele mai importante din lume, ceea ce înseamna ca toți clienții Amazon din aceasta țara nu vor mai putea sa cumpere bunuri de la comercianții chinezi. Compania nu a explicat de ce a luat aceasta decizie, spunând doar ca se va concentra în schimb pe vânzarea de bunuri expediate din alte țari în China, potrivit CNN.



"Am anunțat vânzatorii ca nu vom mai activa și nu vom mai furniza servicii de vânzari pe Amazon.cn începând cu 18 iulie", a transmis compania într-o… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

