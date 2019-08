Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul unei alunecari de teren provocate in Myanmar de ploile musonice a ajuns la cel putin 51 de morti, au anuntat duminica echipele de salvare care isi continua cautarile, transmite AFP.

- Optsprezece persoane au murit si alte 14 au disparut in urma unei alunecari de teren cauzata de taifunul Lekima, in estul Chinei, conform unui nou bilant, a anuntat, sambata, televiziunea nationala, informeaza AFP.

- O alunecare de teren provocata de ploile musonice a determinat moartea a cel putin 22 de persoane si zeci de raniti intr-o localitate din estul Myanmar, in timp ce zeci de localnici sunt dati disparuti, potrivit unui nou bilant publicat sambata si citat de EFE.Imagini aeriene filmate de AFP…

- Cel putin 52 de detinuti si-au pierdut viata luni intr-o revolta dintr-o inchisoare din Altamira, in statul brazilian Para (nord), au anuntat autoritatile locale, precizand ca 16 dintre ei au fost decapitati, relateaza AFP.

- Alunecarile de teren deasupra minelor de jad provoaca in fiecare de an zeci de victime in aceasta regiune muntoasa din statul Kachin, de la granita cu China si India, mai ales in sezonul ploilor.Incidentul s-a petrecut duminica in cantonul Hpakant, au precizat pompierii pe contul lor de…