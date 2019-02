Stiri pe aceeasi tema

- O crima oribila a avut loc seara trecuta, in Roznov, județul Neamț. Un batran in varsta de 80 de ani a pus mana pe un cuțit și i-a taiat gatul unui barbat de 39 de ani care avea o relație cu nepoata sa. Intre cei doi a izbucnit un scandal in timp ce se aflau in casa batranului, acolo unde victima petrecea…

- Gabriela, tanara femeie ucisa la Farcasa, in Neamt, a fost impuscata de sot chiar in casa parintilor ei, unde se refugiase ca sa scape de barbatul violent. Acesta s-a dus la casa socrilor si a tras in ea de aproape, cu o arma artizanala de vanatoare. Femeia a fost lovita in piept, in inima, si […] The…

- O mama a șocat o lume intreaga dupa ce și-a ucis cu sange rece fetițele de un an, respectiv trei ani, apoi s-a sinucis. Crima ar fi avut loc dupa o cearta cu iubitul, iar criminaliștii au gasit trupurile copilelor zacand fara suflare in brațele mamei, moarta și ea.

- O fata in varsta de 14 ani si-a pierdut viata, vineri dupa-amiaza, dupa ce tatal ei a agresat-o si i-ar fi injectat cu o seringa o substanta necunoscuta. Barbatul a incercat apoi sa se sinucida, fiind dus in stare grava la spital. La scurt timp a murit. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie…

- O femeie in varsta de 38 de ani este acuzata ca și-a ucis propria fiica, in varsta de numai patru ani. Carly Ann Harris și-ar fi inecat fetița, apoi i-ar fi dat foc pe o masuța de cafea.