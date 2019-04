Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe vedete din showbiz-ul romanesc au transmis mesaje dupa incendiul devastator care a mistuit catedrala Notre-Dame din Paris, unul dintre simbolurile Franței. Incendiul de la Catedrala Notre-Dame a șocat intreaga lume. Numeroase vedete din țara noastra au transmis mesaje dupa dezastrul din Franța.…

- Trei funcționari din cadrul Direcției de Sanatate Publica București sunt urmariți penal sub acuzația ca au atestat în mod fals ca doi cetațeni italieni sunt doctori și au dreptul de a practica aceasta profesie în România.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, spune ca mai multi ministri „s-au mai ingrasat” pentru ca fac mai putina miscare. „Si atunci, chiar daca ne mai doare mijlocul, ne mai doare un picior, mai slabim putin, sa mergem mai mult in teritoriu. Si eu cred ca si doamna prim-ministru o sa le spuna lucrul asta, pentru…

- Medicul ginecolog Costache Botezatu a sters de Facebook postarea cu materialul video in care se vedea cum este agresat de un intelop din Galati, chiar in incinta clinicii medicale la care lucreaza. Decizia are o cauza uluitoare: cei mai multi dintre cei care au postat l-au jignit pe medic si l-au aparat…

- Actorul Andrei Aradits (46 de ani) a vorbit, intr-un interviu pentru „Adevarul“, despre nazbatiile copilariei, lipsurile pe care le-a avut in perioada Comunismului, despre cum a trait el momentul Revolutiei, dar si despre ce il nemultumeste la Romania de azi.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, spune ca femeia care lucra de 10 ani in Spitalul Judetean Ilfov nu a fost niciodata confirmata in rezidentiat. Diploma de licenta a Ralucai Birsan este falsa, a declarat oficialul. In acelasi timp, din spusele ministrului, toti medicii din spitalul Judetean Ilfov…

- In urma cu doar cateva ore, iubita italianului Matteo Politi a facut scandal pe motiv ca nu a fost lasata sa il viziteze, la secția 4 de Poliție a Capitalei, acolo unde "medicul cu 8 clase" se afla in arest de peste 24 de ore.

- "Masurile pe care le-am luat pana acum sunt masuri specifice epidemiei, nu vor fi luate masuri suplimentare. Sunt convinsa ca ma veti intreba daca vom solicita Ministerului Educatiei Nationale sa suspende cursurile. Nu. Am spus - fiecare scoala si fiecare clasa are posibilitatea sa ceara suspendarea…