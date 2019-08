Alexandru Cumpănaşu strânge semnături pentru prezidenţiale. Radu Herjeu, reacţie: Dacă nici asta nu prinde la popor... "Cum sa te anunți un președinte bun pentru romani daca nu negand de zeci de ori ca ai de gand sa candidezi? Inainte, desigur, de a anunța ca candidezi! Daca nici asta nu prinde la poporul simtitor, nu știu zau...", a scris Radu Herjeu pe pagina sa de Facebook. Cumpanasu: In doi ani demisionez Cumpanasu: In doi ani demisionez "Imi doresc doar doi ani la Cotroceni. Ar fi de ajuns. O functie din asta nu are niciun farmec pentru mine. In doi ani imi voi da demisia, daca nu voi rade toate clanurile din tara asta. Functia de presedinte nu este una de care sa te folosesti conjunctural. Este o functie cu putere,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

