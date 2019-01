Stiri pe aceeasi tema

- Alex Velea a vorbit, recent, despre relatia de prietenie pe care o are cu Simona Gherghe. Cei doi se ințeleg excelent, iar artistul ține cont de sfaturile pe care i le da colega de emisiune. Alex Velea și Simona Gherghe sunt compatibili nu numai pe micul ecran, la „Acces Direct”, ci și in spatele camerelor…

- Alex Velea și Simona Gherghe sunt compatibili nu numai pe micul ecran, la "Acces Direct", ci și in spatele camerelor de filmat. Cei doi se ințeleg excelent, iar artistul ține cont de sfaturile pe care i le da colega de emisiune. Alex Velea revine de luni pe micul ecran, la emisiunea de la Antena 1.…

- In ultima zi din acest an, „Acces Direct” mizeaza pe nume cunoscute din showbiz-ul romanesc. Steliana Sima, Emilia Ghinescu, Nicu Paleru, Liviu Teodorescu, Margareta Clipa si Elena Merisoreanu se vor distra in seara de Revelion, la emisiunea prezentata de Simona Gherghe și Alex Velea, la Antena 1.

- Simona Gherghe este insarcinata pentru a doua oara! Prezentatoarea emisiunii „Acces Direct” a ținut ascunsa pana acum burtica, iar vestea ca este gravida i-a uimit pe toți fanii ei. Vedeta a dezvaluit ca este insarcinata si ca asteapta un baietel. E mare bucurie in familia Simonei Gherghe! Dupa ce in…

- Prezentatoarea de la ”Acces Direct”, Simona Gherghe , și-a petrecut momente de vis alaturi de soțul ei și de fiica lor, Ana Georgia, iar fericirea se citește pe fețele lor. Cunoscuta prezentatoare a plecat la plimbare prin padure alaturi de cei doi și a profitat de ziua libera pentru cateva momente…

- Simona Gherghe s-a casatorit de curand cu alesul inimii sale, consultantul politic Razvan Sandulescu, tatal fetiței sale, Ana Georgia, in varsta de 1 an jumatate, insa puțini știu ca indragita prezentatoare TV a fost la un pas sa ajunga la altar cu un alt barbat. Simona Gherghe, in varsta de 40 de ani,…

- Simona Gherghe și Razvan Sandulescu s-au casatorit religios, intr-un cadru de poveste. Revista VIVA! a obținut in exclusivitate primele fotografii de la marele eveniment, precum și detalii despre marele eveniment. Vezi mai multe imagini pe VIVA!.ro . Nunta a avut loc in vara, iar totul a fost ținut…