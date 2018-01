Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Mihai Tudose a demisionat, mai-marii Partidului Social Democrat au ales, marți, ca propunerea formațiunii pentru funcția de premier sa fie europarlamentarul Viorica Dancila. Ramane de vazut daca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va fi de acord cu aceasta propunere. In cazul in care Dancila…

- Oana Zavoranu a dezvaluit cat de dotat e soțul ei, in cadrul unei emisiuni tv. Bruneta a renunțat la inhibiții și a spus-o in fața tuturor. „E dotat pentru ce imi trebuie mie. Vorbesc in totala cunoștința de cauza. Este și tandru. Eu poate nu vreau in fiecare seara. Sunt de parere ca barbatul trebuie…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) atrage atentia ca angajatii din Educatie au printre cele mai mici salarii din sistemul bugetar, precizand ca sunt profesori care sunt platiti cu mult mai putini bani decat secretarele sau soferii din primarii, potrivit Mediafax."Este de-a dreptul revoltator,…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a anuntat ca toti angajatii din invatamant vor primi in 12 sau 15 ianuarie 2018 salariile pe decembrie 2017, reactia venind dupa ce liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a avertizat ca salariile din Educatie vor intarzia, pana acum dascalii primind banii pe 9.

- De Sf. Ion, Oana Zavoranu si-a aniversat ziua de nume si a petrecut in stil mare. Vedeta a povestit cum a petrecut si ce cadou de 1.500 de euro a primit de la sotul ei, Alex. Oana Zavoranu nu spune niciodata nu unei distracții pe cinste, insa de aceasta data, conform spuselor Oanei Zavoranu, vedeta…

- Bucurestenii sunt cei mai bine platiti salariati din Romania, in timp ce lefurile cele mai mici le au angajatii din Teleorman. Cel putin asa indica datele centralizate de Institutul National de Statistica, valabile pentru anul trecut.

- "Nu putem vorbi de Legea salarizarii unitare fara sa vorbim de trecerea contributiilor de la angajator la angajat, bineinteles, repet, ele fiind platite in continuare de catre angajator. Paradigma in care aceasta lege a fost scrisa si trecuta prin Parlament, pe care Guvernul acum este obligat sa…

- 100 de polițiști sunt la datorie in aceste zile de sarbatoare pentru a preveni incidentele neplacute ce pot aparea. Angajații de la rutiera au reținut in doua zile 12 permise și au acordat 150 de amenzi.

- Sindicalistii si conducerea companiei americane Ford au anuntat ca s-au inteles in privinta semnarii Contractului Colectiv de Munca, insa astazi angajatii fabricii au potestat. Salariatii ii acuza pe liderii de sindicat de tradare.

- Angajatii unei companii japoneze isi vor putea primi curand o parte din salariu in Bitcoin, daca se simt indeajuns de curajosi, scrie Business Magazin, citand Endgadget.com. GMO Internet, care ofera...

- Firmele mai au doar cel tarziu maine timp de negocieri cu angajații pentru modificarea contractelor de munca privind transferul contribuțiilor sociale, in caz contrar riscand amenzi. Simultan, termenul scurt de negociere, de doar 1 luna, introdus de Guvern este pus sub semnul intrebarii chiar in…

- A fost greva, astazi, în Portul Constanța, la societatea Minmetal. Angajații operatorului portuar au întrerput lucrul, între orele 9.00 și 11.00 pentru a-și striga nemulțumirile. Oamenii au protestat ca de la 1 ianuarie, le vor scadea salariile, spun ei, ca urmare…

- Sindicatul National al Functionarilor Publici anunța ca sustine toate actiunile angajatilor sistemului institutional al Ministerului Muncii generate de discriminarile salariale existente ca urmare a aplicarii Legii 153/2017. Salariile celor din institutiile din subordinea Ministerului „sunt considerabil…

- Toți cetațenii vor primi vouchere de vacanța pana in martie-aprilie anul viitor și sunt, deja, instituții care au acordat aceste vouchere, a declarat luni, la Sinaia, ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, se arata intr-un comunicat al ministerului de resort. "Incepand cu 2018 sunt prevazuți…

- Lucrarile la noul sediu al Primariei Negrilesti au fost finalizate, iar funcționarii s-au mutat in casa noua la sfarșitul saptamanii trecute. Cladirea a fost construita dupa ce vechiul sediu a ars in urma unui incendiu, in februarie 2012. Lucrarile au fost executate de societatea Inspecon SRL Focsani,…

- Oana Radu a lansat un atac la adresa Oanei Zavoranu dupa ce aceasta si-a impartit hainele pe care nu le mai purta oamenilor nevoiasi. Cantareata a abordat toate subiectele sensibile din viata brunetei fara niciun menajament.

- De-a lungul timpului, unii dintre cei mai buni jucatori crescuti de Hagi au ajuns la echipa lui Becali, iar omul de afaceri ii acorda credit nasului sau pentru efortul financiar de la Ovidiu. Becali considera, insa, ca fara banii sai, munca lui Hagi ar fi in zadar: "Toata tara trebuie sa ii multumeasca…

- Oana Zavoranu a dezvaluit pozele de la cununia religioasa cu Alex Ashraf la mai bine de jumatate de an de la ziua cea mare. Bruneta le-a oferit prietenilor tabloul complet al zilei in care si-a intors fata catre Dumnezeu si a acceptat sa-i jure credinta vesnica barbatului pe care-l considera jumatatea…

- Schimbarile legislative in materie de salarizare, impozitare și contribuții anunțate pentru inceputul anului viitor ii fac pe angajații romani sa nu mai fie la fel de optimiști in privința viitorului lor pe piața muncii, potrivit unui comunicat transmis de platforma Undelucram.ro. Principalii indicatori…

- Alberto Daniel Gruia, jurnalistul lovit de sotul Oanei Zavoranu, a mers la INML pentru a-si scoate certificat medico-legal de lovituri. Unul dintre prietenii acestuia a facut publice si primele imagini cu ranile jurnalistului.

- Hotelul din Poiana Brașov achiziționat de Simona a fost vizitat pe ascuns de magnatul Ion Țiriac, care a dorit sa se convinga personal ca sportiva parafeaza o investiție rentabila. Angajații hotelului au salarii mai mari decât se vehicula. Stabilimentul are 15 angajați, iar media câștigurilor…

- Greva declanșata, marți seara, de salariații societații care asigura transportul public in municipiul Ploiești continua miercuri dimineața, angajații nerespectand obligația de a scoate pe traseu 30% din flota. Directorul SC Transport Calatori Express (TCE) Ploiești, Nicolae Alexandri,…

- "Politistii si militarii care isi desfasoara activitatea in cadrul acestor institutii, fie ca este vorba despre politistii si militarii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sau militarii din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe,…

- "Vreau sa le transmit lucratorilor din APIA, pe care ii respect foarte mult, spunandu-le, ca de fiecare data, sa fie in slujba fermierului si sa isi faca datoria din fisa postului, avand in vedere raspunderea exceptionala pe care o au pentru acordarea subventiilor la timp. Tara face eforturi extraordinare…

- In aceasta toamna s-a vehiculat ideea ca Legea 153/2017, aplicabila din iulie, a declanșat, sau este pe cale sa declanșeze, o catastrofa in primariile din Romania. Asta pentru ca angajaților administrației li s-ar fi marit salariile peste capacitatea bugetelor locale de a susține asemenea cheltuieli.…

- Viktoria Plzen, adversara formatiei FCSB in grupele Ligii Europa, a invins, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 4-1, echipa FC Slovacko si a ajuns la 14 victorii in campionatul Cehiei, din tot atatea posibile. Jan Kopic, in minutele 18 si 71, Radim Reznik, in minutul 36, si Lukas Hejda,…

- Patru din zece firme (37%) asteapta un raspuns de la sediul central pentru a vedea ce decizie legata de salarii vor lua incepand cu 2018, ca urmare a adoptarii noilor modificari fiscale de catre guvern,releva un studiu realizat de Adecco, jucator de pe piata resurselor umane. Aproape jumatate…

- Asociatia Profesionala a Emitentilor de Tichete (APET) a realizat, in luna septembrie 2017, un studiu de perceptie asupra sistemului de tichete valorice, prin intermediul GfK Romania. Rezultatele studiului arata ca tichetele valorice se bucura de un larg sprijin in randul salariatilor si angajatorilor…

- Dupa multi ani in care Alina Sorescu nu a renuntat sub nicio forma la parul ei lung, azi, artista s-a decis sa faca o schimbare importanta de look. Si, dupa ce a mers la un salon de infrumusetare, unde s-a lasat pe mainile unui hair stylist, vedeta a fost tunsa bob. Surpriza cea mai mare nu a fost insa…

- Angajații statului trimisi in judecata pentru fapte de coruptie nu vor mai fi suspendați, iar cei deja suspendați vor fi repuși in funcție in termen de 30 de zile, potrivit unei legi votate de Parlament. ...

- Romanii vor avea o noua minivacanta, de 1 Decembrie. Acestia vor fi liberi din 29 noiembrie pana in 3 decembrie. Potrivit Codului Muncii, actul normativ care stabilește lista zilelor nelucratoare de sarbatoare legala, angajații cu program de lucru obișnuit, de luni pana vineri, beneficiaza de zile libere…

- La Centrul National Anticoruptie se traieste pe picior mare. Cu salarii lunare de circa 20 de mii de lei, majoritatea sefilor din cadrul institutiei abilitate sa combata coruptia conduc bolizi de lux si locuiesc în case sau apartamente spatioase, care costa milioane de lei, transmite zdg.md…

- "Ceea ce se intampla acum este doar varful aisbergului la o masura care are implicatii multiple si care nu a fost pregatita temeinic. Sunt mai mute aspecte de care decidentii politici nu au tinut cont si vor exploda in urmatoarea perioada, cand se vor aplica. Este clar ca din cauza noilor masuri…

- Un tânar român de 22 de ani, care se pare ca avea probleme psihice, și-a ucis, luni, mama bolnava de cancer în orașul italian Rovigo, scrie publicația Rovigo Oggi. O crima îngrozitoare a zdruncinat liniștea orașului Rovigo. O românca, Tatiana Halapciug,…

- Alina Pușcaș a implinit 32 de ani, iar soțul ei a surprins-o primul. Cei doi au mers intr-un loc romantic, iar vedeta a fost copleșita de emoții. Spre deosebire de alți ani, anul acesta vedeta și-a petrecut ziua de naștere cu soțul ei și nu cu prietenii, așa cum planuise Alina Pușcaș a implinit 32 de…

- Angajatii activi de la Fortus nu stiu daca sa rada sau sa planga. Conform buletinului Procedurilor de Insolventa din data de 25 octombrie, la Tribunalul Sindic de la Tg. Mures, institutia unde se judeca dosarul insolventei Fortus, Camera de Consiliu din data de 28 septembrie a anulat masura administratorului…

- O masura care, in general, a fost bine primita de șoferi, montarea de parapete pentru desparțirea sensurilor de mers pe drumurile naționale, a facut miercuri dimineața o prima victima. Un autovehicul a intrat in contact cu noul parapet, in zona Vinga – Orțișoara, acolo unde a lovit…

- O femeie din Pakistan a încercat sa-și ucida soțul. A pus otrava într-un pahar cu lapte, însa barbatul a refuzat sa bea. Soacra femeii a facut unt din acel lapte, iar untul otravit a fost consumat de 27 de persoane, majoritatea copii. Toți au fost otraviți,…

- Produsul de la McDonald’s pe care nu trebuie sa il comanzi niciodata Angajatii de la McDonald’s au dezvaluit care este produsul din meniu pe care nu trebuie sa-l comandati niciodata si care este motivul. Într-o discutie pe Reddit, în care angajatii din restaurante au împartasit…

- Poliția turca a inceput joi o operațiune pentru arestarea a 121 de foști angajați ai Ministerului de Externe pentru presupuse legaturi cu clericul Fethullah Gulen din SUA, acuzat de Ankara ca a orchestrat tentativa de lovitura de stat de anul trecut, a relatat agenția de presa de stat Anadolu, citata…

- Cu toate ca eram obișnuiți ca orice intamplare din viața Oanei Zavoranu sa fie facuta publica cu mare tam-tam, iata ca, de data asta, vedeta chiar ne-a luat prin surprindere. Conform Libertatea, Oana s-a casatorit in mare secret cu alesul inimii sale, Alex Ashraf, iar cununia religioasa a avut loc la Biserica…

- Angajații din penitenciare cer ministrului Justitiei sa le fie compensate zilele muncite in conditii improprii, la fel cum detinutii primesc fie bani, fie le sunt scazute șase zile din pedeapsa pentru fiecare 30 de zile petrecute in celule ce nu respecta drepturile omului.

- Mihaela Barluțiu a devenit faimoasa in toata țara dupa ce a jucat rolului lui Nicole din telenovela ”Lacrimi de iubire”, insa la scurt timp dupa ce a incheiat filmarile, ea a plecat in Statele Unite și nu s-a mai intors. La numai patru luni de la incheierea filmarilor, Nicole a decis sa plece in SUA…

- Angajatii unui restaurant din orasul Ventura, California, afirma ca localul este bântuit de o fantoma, potrivit New York Daily News. Unul dintre angajati a declarat ca atunci când a venit dimineata la serviciu, a gasit un scaun rasturnat pe podea. Barbatul a verificat înregistrarile…