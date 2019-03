ALERTĂ! Secția Specială a anunțat capetele de acuzare în dosarul Kovesi Secția speciala de anchetare a infracțiunilor comise de magistrați a anunțat, vineri, oficial, ca a pus in mișcare acțiunea penala impotriva fostei șefe DNA, Laura Codruța Kovesi, fiind acuzata de savarșirea infracțiunilor de luare de mita, abuz in serviciu (cinci acte materiale) și marturie mincinoasa. Secția anunța intr-un comunicat ca procurorii au dispus luarea masurii controlului judiciar, pe o durata de 60 zile incepand cu data de 28 martie 2019. Kovesi nu poate parasi Romania decat cu incuviințarea procurorului și nu mai poate desfașura activitatea de procuror. Fosta șefa DNA este cercetata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

