- COD ROȘU: IMAGINI Accident mortal in urma cu cateva minute! 10 persoane, implicate! Un tanar, decedat.FOTO S-a activat Planul Roșu de intervenție. ”Din primele informații, in cele doua autoturisme implicate au fost 10 persoane (7 persoane intr-un autoturism – prevazut cu 7 locuri și 3 persoane in celalalt…

- Un accident extrem de grav a avut loc miercuri seara, la iesirea din comuna Ilva Mica spre orasul Sangeorz Bai, in judetul Bistrita-Nasaud. In impact au fost implicate doua masini in care se aflau, in total, zece persoane. A fost activat Planul Rosu de interventie.

- Doua mașini, in care erau 10 persoane, s-au ciocnit in localitatea Ilva Mica, la ieșirea spre Singeorz Bai. S-a activat Planul Roșu de intervenție. Doua persoane sunt in stare grava. UPDATE: Un tanar a decedat, in ciuda eforturilor medicilor de a-i salva viața.

- La fata locului intervin patru ambulante si echipaje SMURD si un echipaj de descarcerare, fiind activat Planul Rosu de Interventie. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, in cele doua autoturisme care s-au ciocnit se aflau zece persoane, sapte dintre ele intr-un autoturism…

- Zece persoane au fost implicate, miercuri seara, intr-un accident rutier produs pe DN 17D, la iesirea din localitatea Ilva Mica spre orasul Sangeorz-Bai, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud.

- Accident grav în Bistrița. Doua autoturisme s-au ciocnit în localitatea Ilva Mica, la ieșirea spre Sîngeorz Bai. S-a activat Planul Roșu de intervenție. Zece persoane au fost ranite, din care doua sunt în stare grava.

- Zece persoane au fost implicate, miercuri seara, intr un accident rutier produs pe DN 17D, la iesirea din localitatea Ilva Mica spre orasul Singeorz Bai, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Bistrita Nasaud citate de Agerpres.ro. Accidentul s a produs intre un…

- Zece persoane au fost implicate, miercuri seara, intr-un accident rutier produs pe DN 17D, la iesirea din localitatea Ilva Mica spre orasul Singeorz-Bai, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud.Accidentul s-a produs intre un autovehicul…

- Un accident extrem de grav a avut loc miercuri seara, la iesirea din comuna Ilva Mica spre orasul Sangeorz Bai, in judetul Bistrita-Nasaud. In impact au fost implicate doua masini in care se aflau, in total, zece persoane. A fost activat Planul Rosu de interventie.

- Politistii au fost sesizati ca in Ilba langa postul de politie, a avut loc un accident de circulatie foarte grav, in urma cu cateva minute, soldat cu doua victime ranite. Din informatiile primite in eveniment a fost implicate doua autoturisme din care una este rasturnata. La fata locului s-au deplasat…

- ACCIDENT CUMPLIT pe DN1C in localitatea ILBA. Doua persoane ranite grav.DOUA masini implicate din care una rasturnata. TRAFIC BLOCAT. FOTO Politistii au fost sesizati ca in Ilba langa postul de politie, a avut loc un accident de circulatie foarte grav, in urma cu cateva minute, soldat cu doua victime ranite.…

- Doua persoane au decedat luni seara in urma coliziunii dintre o autocisterna si un automobil, accident produs pe DN1B, la intrarea in municipiul Buzau, informeaza Agerpres.ro Potrivit Biroului de presa al IPJ Buzau, nu sunt scurgeri de combustibil. La fata locului au fost directionate doua autospeciale…

- UPDATE: Potrivit IJP Prahova, soferul unuia dintre autoturisme ar fi decedat. In total sunt implicate 6 persoane, dintre care 2 copii. Unul dintre minori a fost transportat la spital cu traumatism cranio-cerebral si traumatism cranio-facial. Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp…

- Un microbuz de transport calatori a fost implicat, miercuri seara, intr-un accident rutier pe raza localitatii prahovene Baicoi, doua persoane fiind ranite.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, in microbuzul care se deplasa pe ruta…

- Accident groaznic s-a petrecut in aceasta noapte, pe raza comunei Schitu Golești. Un autoturism Opel Vectra inmatriculat in Bulgaria a lovit o caruța in care se aflau cinci persoane și care circula pe DN7. La fața locului a fost un echipaj SMURD și doua ambulanțe ale Serviciului Ambulanța Județean…

- Echipajele SMURD au intervenit la 22 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la doua dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat și o autospeciala cu apa și spuma de la Detașamentul de Pompieri Costești…

- Echipajele SMURD au intervenit la 33 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la doua dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat și o autospeciala cu apa și spuma de la Detașamentul de Pompieri Pitești…

- Cinci persoane ranite usor au fost transportate la spital dupa ce patru autovehicule s-au lovit pe bulevardul Dacia, intre intersectiile cu Calea Victoriei si Calea Givitei. In accident au fost implicati sapte oameni, doi neavand nevoie de ingrijiri.

- Zece persoane au fost implicate intr-un accident rutier intre un microbuz si o autoutilitara, produs pe DN6, care leaga Timisoara de Lugoj.Potrivit reprezentantilor ISU Timis, pompierii au fost solicitati sa intervina la un accident rutier in care au fost implicate un microbuz si o autoutilitara,…

- Accident rutier astazi, in Timiș, cu 10 persoane implicate. Un microbuz și o autoutilitara au fost distruse in urma impactului puternic ce a avut loc in localitatea Iosifalau din comuna Topolovațu Mare, in care au fost implicate 10 persoane. Opt dintre acestea erau pasageri in microbuz, in timp ce celelalte…

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta seara pe DN1, in apropiere de Paralela 45, la intersecția cu drumul spre Florești. Au fost implicate trei mașini: un microbuz, un autoturism și o autoutilitara. 11 persoane se aflau in cele trei vehicule - 9 in microbuz și șoferii celorlalte doua mașini.…

- Potrivit reprezentantilor ISU Cluj, nu au fost persoane încarcerate. de î”Am intervenit cu doua autospeciale, am înteles ca ar fi fost trei autovehicule implicate, un al patrulea ceva mai usor. Din cele trei autovehicule am înteles ca au fost asistate medical…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la intrare in localitatea Viisoara judetul Constanta. Evenimentul rutier a avut loc in curba, la intrare dinspre Cobadin. Din primele informatii doua persoane, printre care si un copil sunt incarcerate. Potrivit ISU Dobrogea, initial cei care…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident grav pe Soseaua de centura a municipiului. Din primele date, un barbat de 46 ani, din Ialomita, care se deplasa cu o autotutilitara pe directia Fabrica de Bere catre Pasarela Nehoiu, ar fi efectuat neregulamentar o manevra de viraj la stanga, moment in care…

- Ghinion sau iresponsabilitate din partea drumarilor, vor stabili polițiștii. Cert este ca in urma cu puțin timp a avut loc al treilea accident de astazi pe drumurile din Bistrița-Nasaud - de data aceasta in localitatea Ilva Mica.

- Opt persoane au fost ranite, vineri seara, in urma unui accident in care au fost implicate o masina si un maxi taxi, acesta producandu-se din cauza ca soferul autoturismului nu a acordat prioritate, potrivit reprezentantilor Politiei Ilfov.

- Un accident grav de circulație a avut loc marti. Patru mașini au fost implicate, rezultand trei persoane care au necesitat ingrijiri medicale. Traficul rutier a revenit la normal pe centura orasului Avrig, pe DN1, la kilometrul 284, unde a avut loc marti un accident rutier soldat cu cinci raniti, fiind…

- Cincisprezece persoane au fost implicate intr-un accident rutier, marti, pe Drumul National 1, intre judetele Sibiu si Brasov, dupa ce patru autoturisme s-au ciocnit in zona orasului Avrig, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O teava de gaze a fost fisurata duminica dimineata in localitatea Cosoveni din judetul Dolj, in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua masini, iar o persoana a fost ranita. La fata locului se afla echipaje de pompieri, care intervin pentru a preveni producerea unei explozii, informeaza…

- Un accident rutier, cu 18 persoane implicate, dintre care 4 ranite usor, a avut loc joi seara, in jurul orei 20.00, pe DN4, soseaua care leaga Bucurestiul de Oltenita. Conform reprezentantilor ISU Calarasi, doua autoturisme, unul fiind microbuz, s-au ciocnit la intersectia cu DJ 403, in comuna Soldanu.

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut joi, in jurul orei 17:20, pe DN 74, in localitatea Ampoița. Din primele date, au fost implicate patru masini. Reprezentanții IPJ Alba au transmis ca traficul rutier in zona este ingreunat. Potrivit ISU Alba, cele doua persoane ranite sunt…

- Un accident rutier intre un autocar cu 27 de presoane si o mașina, in care se afla o persoana, s-a produs in județul Bacau. A fost activat planul roșu de intervenție din cauza numarului mare de persoane implicate.

- Un grav accident s-a produs in Petrosani. Sunt sase victime, iar printre raniti sunt si doi copii de 4 ani. Doua masini s-au ciocnit violent pe o strada din municipiul Petrosani, victimele fiind...

- Politistii au fost sesizati ca in Satu Nou de Jos, in centru, a avut loc un accident de circulatie grav in urma cu putin timp. Din informatiile primite doua autoturisme au fost implicate in eveniment, patru persoane incarcerate in urma impactului. O masina a luat foc. Traficul rutier este blocat momentan.…

- Accident in lant pe DN1, duminica, in sensul giratoriu din dreptul comunei prahovene Tatarani. In accident au fost implicate sase autoturisme, iar tot atatea persoane au fost ranite usor. Traficul in zona este ingreunat.

- Politistii au fost sesizati ca in Satu Nou de Jos, in centru, a avut loc un accident de circulatie grav in urma cu putin timp. Din informatiile primite doua autoturisme au fost implicate in eveniment, patru persoane incarcerate in urma impactului. O masina a luat foc. Traficul rutier este blocat momentan.…

- Doua persoane au fost ranite, duminica, intr-un accident rutier petrecut in judetul Olt, in eveniment fiind implicate patru autoturisme in care se aflau noua persoane. Victimele au fost duse la spital pentru ingrijiri medicale. De asemenea, o femeie a facut atac de panica, dar a refuzat transportul…

- Unul dintre autoturismele implicate, in care se afla un barbat și o femeie, a derapat și s-a rasturnat in șanțul de pe marginea șoselei. o alta mașina care venea din spate și in care se aflau doi tineri din Craiova a franat brusc, fiind lovita din spate de un al treilea autoturism, in care se aflau…

- Trei adulti si un copil au murit, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident petrecut in dreptul localitatii brasovene Harman. Patru masini s-au ciocnit, iar circulatia pe DN11 este blocata.

- Un accident foaerte grav a avut loc pe DN11, la Harman. Patru autoturisme au fost implicate in accident. Sunt cinci victime, din primele informații, dintre care doua sunt copii. Purtatorul de cuvant al ISU Brașov, cpt. Ciprian Sfreja, a anunțat ca trei persoane au decedat, dintre care un copil, iar…

- Un accident rutier s-a produs vineri dimineața in jurul orei 10.00, pe A1, sensul de mers Sebeș-Deva. Trei autoturisme au fost implicate, iar traficul este blocat. SMURD Sebeș și o ambulanța SAJ intervin, vineri dimineața, la un accident rutier pe A1, la km 315, pe sensul de mers Sebeș-Deva, zona Pianu.…

- Accident cu19 victime. Totul s-a produs pe un drum din Bistrita-Nasaud. Un microbuz ce transporta 19 persoane ce veneau de la Chisinau s-a ciocnit de un autoturism in care se aflau alte trei persoane. Din fericire, vorbim despre un accident in care nicio persoana nu a fost grav ranita. …

- Un microbuz din Chisinau s-a ciocnit, pe DN 17, in judetul Bistrita-Nasaud, cu un autoturism in care se aflau trei persoane. In Judetul Bistrita-Nasaud a avut loc un accident. Un microbuz s...

- Echipajele SMURD au intervenit la 34 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la 3 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj cu ambulanța SMURD de prim ajutor calificat și un echipaj de urgența de la Secția de Pompieri Costești…

- Un accident rutier a avut loc, în aceasta dimineața, pe autostrada București-Pitești, pe sensul spre capitala, la kilometrul 15, fiind implicate un tir și doua mașini, potrivit ISU București-Ilfov. În total, în accident au fost implicate 11 persoane, doua dintre ele fiind transportate…

- Un accident rutier a avut loc, luni dimineata, pe A1 Bucuresti-Pitesti, sensul spre Capitala, la kilometrul 15, fiind implicate un tir si doua masini, potrivit ISU Bucuresti-Ilfov. In total, in accident au fost implicate 11 persoane, doua dintre ele fiind transportate la spital.

- Cinci persoane au fost ranite miercuri seara, intr-un accident petrecut pe raza comunei Patrauți, pe E85, in zona șoselei de centura a municipiului Suceava. In accident au fost implicate trei mașini implicate, iar doua persoane au ramas incarcerate.Au intervenit pompierii militari ai ...

- In urma cu putin timp, un accident rutier grav a avut loc pe DN 72 Filipestii de Targ, sat Bratasanca. Un autocamion incarcat cu var stins si un autoturism au fost implicate in coliziune.Cele trei persoane aflate in autoturism au ramas incarcerate. Este vorba despre doi decedati, un adult si un minor,…

- Sase persoane au fost implicate intr-un accident rutier, iar doua dintre ele au avut nevoie de ingrijiri dupa ce autoturismele in care se aflau s-au ciocnit la Lehliu Gara, pe DN3, vineri dimineata, 1 decembrie, in jurul orei 07.00

- Un accident de circulație, in care au fost implicate trei autoturisme, s-a produs ieri dimineața, in jurul orei 11:00, pe DN17, la intrare in localitatea bistrițeana Beclean dinspre Șintereag. Conform primelor informații, un barbat in varsta de 30 de ani din Bistrița, in timp ce se deplasa cu un autoturism…