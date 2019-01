Stiri pe aceeasi tema

- O tanara democrata din statul american Hawaii, Tulsi Gabbard (37 de ani), care a fost militar de cariera si care a fost criticata pentru ca s-a intalnit cu presedintele sirian Bashar Al-Assad in plin razboi civil, s-a lansat in cursa pentru alegerile prezidentiale din SUA prevazute sa aiba loc in…

- Intrata de foarte tanara in politica locala din Hawai, insula unde ii place sa faca surf, Tulsi Gabbard a fost prima femeie originara din Samoa si primul parlamentar de religie hindusa care ajunge in Camera Reprezentantilor a Congresului SUA, unde isi are mandatul din 2013. Daca va fi aleasa in functia…

- Presedinta democratilor din Camera Reprezentantilor a Congresului SUA, Nancy Pelosi, l-a acuzat marti pe Donald Trump ca i-a luat pe americani "ostatici" prin asa-numitul "shutdown" care paralizeaza o parte din administratia federala, avand drept singur obiectiv, in opinia ei, de a obtine finantarea…

- Pentagonul a anuntat duminica semnarea ordinului de retragere a trupelor americane din Siria, pe care presedintele Donald Trump o doreste "lenta si extrem de coordonata" cu Turcia, relateaza AFP. O astfel de strategie vizeaza sa evite vidul de putere in regiunile controlate de rebelii…

- CHIȘINAU, 6 dec – Sputnik. De mulți ani, succesul strategiei rusești în plan internațional are, într-o mare masura, legatura cu nivelul excelent al cunostintelor în geografie ale lui Vladimir Putin, scrie Le Figaro. Potrivit cotidianului, președintele rus cunoaste foarte…

- S-au aflat primele rezultate ale scrutinului de dincolo de Ocean, primul de dupa instalarea lui Donald Trump la Casa Alba. Republicanii ar urma sa isi pastreze controlul in Senat, dar partidul lui Trump ar pierde majoritatea in Camera inferioara a Congresului – Camera Reprezentantilor, in fata democratilor,…

- In acest an, 55% dintre votante au declarat ca au sprijinit un democrat pentru Camera, comparativ cu 49% care au sustinut un democrat la alegerile de la mijloc de mandat din 2014. Per total, votantii au fost profund divizati in ce priveste performanta in functie a presedintelui Donald Trump, dar…

- Zeci de milioane de americani au votat marti la alegeri legislative partiale si regionale, scrutinul fiind considerat un referendum privind politicile presedintelui Donald Trump, un politician republican.