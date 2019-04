Stiri pe aceeasi tema

- Astazi ucrainenii hotarasc cine le va fi președinte in urmatorii cinci ani. Au de ales dintre doi candidați total diferiți: actualul presedinte Petro Poroșenko, un om de afaceri cu vasta experiența politica și Vladimir Zelenski, umorist, actor și producator de televiziune, un

- Echipa electorala a presedintelui Petro Porosenko a anuntat ca a acceptat impreuna cu echipa contracandidatului sau Volodimir Zelenski sa aiba loc o dezbatere publica pe stadionul Olimpic de la Kiev, pe data de 19 aprilie. O intelegere in acest sens a fost semnata in aceasta dimineata, dupa cum a anuntat…

- Aproximativ 51% dintre ucraineni vor vota in turul doi pentru actorul Vladimir Zelenski, in timp ce pentru actualul președinte, Petro Poroșenko, vor doar 21%, arata datele unui nou studiu sociologic realizat de ”Rating” in perioada 5-10 aprilie 2019. Intrebarea „Pentru care dintre acești candidați veți…

- Fostul prim-ministru ucrainean, Iulia Timoșenko, a revendicat duminica locul al doilea în primul tur al alegerilor prezidențiale, denunțând ca "necinstite" sondajele care o plaseaza a treia, relateaza AFP."Echipa noastra se afla pe locul doi cu 20,9%", a spus ea.Conform…

- Actorul de comedie Vladimir Zelenski, un novice în politica, s-a clasat pe primul loc, duminica, în primul tur al alegerilor prezidențiale din Ucraina și îl va înfrunta în al doilea tur de scrutin, pe 21 aprilie, pe actualul șef al statului Petro Poroșenko, potrivit unui…

- Potrivit sondajelor la ieșire de la urne, Vladimir Zelenski și actualul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, au trecut la al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Zelenski - 30.4 Poroșenko - 17.8 Timoșenko - 14.2 Boiko - 9.8 Gritsenko - 7.1 Smeshko -…

- Analistii considera ca, cel mai probabil, numele viitorului lider al Ucrainei va fi cunoscut dupa cel de-al doilea tur. Favoritii scrutinului sunt actualul sef al statului, Petro Porosenko, fostul premier ucrainean, Iulia Timosenko, si actorul de comedie, Vladimir Zelenski.

- Presedintele în exercitiu al Ucrainei, Petro Porosenko, nu are sanse sa câștige alegerile prezidentiale daca în turul al doilea îl va avea contracandidat pe comediantul Vladimir Zelenski - titreaza, marti, agentia de presa UNIAN, citând un sondaj de opinie realizat de Institutul…