- Rusia se declara pregatita sa ”examineze” o eventuala intoarcere in G8, din care a fost exclusa in 2014, dupa ce a anexat Crimeea si unor acuzatii de implicare in Razboiul din estul Ucrainei, si revenirii sale in grupul tarilor celor mai industrializate, relateaza AFP.

- Rusia intra in zodia alegerilor locale din septembrie in proteste masive si represiuni puternice, chiar in momentul in care delegatia sa a fost reprimita, prin modificarea regulamentului, in Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei, la Strasbourg, exact pe motiv de a proteja drepturile omului si…

- Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a protestat in legatura cu vizita in Crimeea a premierului rus Dmitri Medvedev. In declarația Ministerului de Externe al Ucrainei se afirma ca vizita lui Medvedev pe teritoriul temporar ocupat de Rusia nu a fost coordonata cu autoritațile ucrainene. „Aceasta…

- Protest masiv in Rusia. In jur de 22 de mii de oameni au iesit pe bulevardul Saharov din Moscova pentru a cere alegeri locale libere si democratice.Potrivit politiei, numarul manifestantilor a fost de 12 mii Printre participanti au fost si candidati eliminati din cursa electorala.

- 'Rezultatele financiare ale exporturilor de productie tehnico-militara sunt in crestere de patru ani consecutiv, ajungand la 16 miliarde de dolari' in 2018, a declarat seful statului rus intr-o sesiune a Comisiei pe probleme de cooperare tehnico-militara, potrivit declaratiilor postate pe site-ul…

- Patru lideri ai separatiștilor din estul Ucrainei în momentul prabușirii zborului MH17, printre care un un comandant de razboi, au fost desemnați de echipa internaționala de anchetatori drept suspecți în aceasta strategie, scrie AFP.Echipa internaționala condusa de Olanda, care ancheteaza…

- Ultima ancheta a centrului de cercetare Reiting releva ca la fel de noul partid al fostului actor de comedie, 'Slujitorul poporului' ('Sluga naroda'),este creditat cu 41,1% din intentiile de vot, in usoara crestere de la inceputul lunii iunie. Dupa preluarea mandatului luna trecuta, Zelenski a dizolvat…

- Actiunile Rusiei in Crimeea dovedesc ca la Moscova nu s-a schimbat nimic de pe vremea imperiului rus, a declarat marti Olena Zerkal, adjuncta a ministrului de externe al Ucrainei, la Curtea Permanenta de Arbitraj (CPA) de la Haga, citata de AFP. "Abordarea Rusiei se bazeaza pe naratiunea…