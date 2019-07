Alegeri în Marea Britanie: Boris Johnson are multe şanse să…

Boris Johnson pregateste organizarea unor alegeri nationale in Marea Britanie in vara lui 2020, a dezvaluit publicatia The Times.

Johnson a declarat anterior ca ar fi naiv sa organizeze alegeri nationale inainte de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. The Times a informat ca echipa lui Johnson planuieste sa aloce noi fonduri pentru sediul Partidului Conservator, pentru a-l pregati in vederea unor alegeri in 2020.