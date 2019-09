Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Kahol Lavan (Albastru-alb, culorile drapelului israelian, n.red.), condus de fostul sef al Statului major al armatei Benny Gantz, a obtinut 33 de mandate, fata de cele 31 ale Likud, formatiunea premierului in exercitiu Benjamin Netanyahu, conform comisiei electorale, care a precizat ca rezultatele…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, care se lupta pentru supraviețuirea sa politica, a surprins joi întreaga țara propunându-i rivalului sau Benny Gantz sa formeze un guvern de uniune naționala, doua zile dupa ce alegerile legislative nu au reușit sa faca o diferențiere clara între…

- Netanyahu admite ca rezultatele alegerilor nu-i vor permite sa formeze o guvernare si s-a vazut astfel nevoit sa apeleaze la la rivalul sau in alegeri, Beny Gantz, sa se uneasca. Benjamin Netanyahu s-a adresat principalului sau rival, Benny Gantz, din partidul centrist albastru și alb, sugerand…

- Premierul in exercitiu Benjamin Netanyahu si rivalul sau Benny Gantz se afla la egalitate si in incapacitatea de a forma un Guvern de coalitie, in urma numararii aproape tuturor voturilor exprimate in alegerile legislative de marti, potrivit presei israeliene de miercuri, relateaza AFP, conform news.ro.Comisia…

- "In urmatoarele zile, vom demara negocieri in vederea alcatuirii unui guvern sionist puternic", a declarat Benjamin Netanyahu, intr-un discurs in plina noapte la Tel Aviv."Vom negocia cu cel mai mare numar de parteneri pentru a evita formarea unui guvern antisionist periculos (...) Nu va…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a pledat miercuri pentru formarea unui"guvern sionist puternic" dupa alegerile legislative anticipate care îl plaseaza aproape la egalitate cu rivalul sau Benny Gantz, potrivit sondajelor realizate la iesirea de la urne, scrie Agerpress, citând…

- "In urmatoarele zile, vom demara negocieri in vederea alcatuirii unui guvern sionist puternic", a declarat Benjamin Netanyahu, intr-un discurs in plina noapte la Tel Aviv. "Vom negocia cu cel mai mare numar de parteneri pentru a evita formarea unui guvern antisionist periculos (...) Nu va…

- Fostul ministru israelian Avigdor Lieberman, liderul unui partid considerat cheie pentru formarea viitorului guvern, a lansat un apel marti seara la formarea unui guvern de "uniune nationala" integrand formatiunile Likud, condusa de Benjamin Netanyahu, si Kahol Lavan (Albastru si Alb) a fostului…