- "Vestele galbene" si-au anuntat miercuri, in Franta, intentia de a prezenta o lista proprie cu candidaturi la alegerile pentru Parlamentul European, avand-o in frunte pe Ingrid Levavasseur, una dintre personalitatile proeminente ale acestei miscari sociale, potrivit AFP. Intr-un comunicat,…

- "Vestele galbene" si-au anuntat miercuri, in Franta, intentia de a prezenta o lista proprie cu candidaturi la alegerile pentru Parlamentul European, avand-o in frunte pe Ingrid Levavasseur, una dintre personalitatile proeminente ale acestei miscari sociale, potrivit AFP. "Ralierea initiativei…

- Mobilizare generala a vestelor galbene in Franta. Mii de oameni au manifestat in cele mai importante orase din Hexagon, intr-un numar considerabil mai mic fata de protestele din ultimele doua luni.

- ​ Jurnalistii de teren ai canalului de televiziune francez BFMTV au decis sa nu acopere luni actiunile 'vestelor galbene', in semn de protest fata de agresiunile suferite in weekend de catre numerosi colegi ai lor, au anuntat surse de pe langa Societatea jurnalistilor acestui canal de stiri (SDJ), potrivit…

- "Vestele galbene" au ieșit, din nou, in strada din nou in Franta. Este al saselea episod al manifestatiei. De aceasta data, au ales sa se adune in cartierul istoric Montmartre din Paris, unde cateva sute de 'veste galbene' au impanzit strazile.

- Mai multe partide din Ligue 1, primul esalon fotbalistic din Franta, care ar fi trebuit sa se desfasoare in weekendul care urmeaza, au fost amanate in contextul protestelor ''vestelor galbene'' care se anunta, dar si din cauza riscului de atentate. Joi seara, prefectura departamentului…

- Franta este in alerta rosie, iar Parisul a inceput sa se baricadeze din nou inainte de manifestatii ale ”vestelor galbene” sambata - o criza sociala si politica ce zguduie tara si sidereaza lumea, relateaza AFP. Politia franceza a retinut 320 persoane in Paris, sambata, cand se asteapta ca noi proteste…

- In Statele Unite, mișcarea “vestelor galbene" ii incanta pe unii in cel mai inalt grad: de cateva zile, tot spectrul politic al dreptei americane se bucura pe fața de aceasta mișcare și de criza inedita care o insoțește in Franța. Pe rețelele de socializare, unele personalitați includ “vestele galbene"…