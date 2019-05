Alegeri europarlamentare 26 mai 2019. Află care este secția ta de votare. Vezi AICI Alegeri europarlamentare 26 mai 2019. Tot ce ai de facut este sa completezi un formular, cu datele tale din cartea de identitate: CNP și nume de familie. Apoi, trebuie sa introduci un cod de siguranța, format din doua cuvinte, care trebuie sa fie separate de un spatiu. Alegeri europarlamentare 26 mai 2019. Alegerile europarlamentare au loc duminica, 26 mai 2019. Secțiile de votare vor fi deschise in intervalul orar 07.00-21.00. Alegatorii sunt arondați unei secții de votare, in funcție de domiciliu sau reședința, iar listele de alegatori sunt intocmite in avans. Alegatorii pot vota… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. Duminica, alegatorii vor primi trei buletine de vot - unul pentru alegerile europarlamentare si doua pentru referendum. Introducerea unui buletin de vot in alta urna decat cea destinata nu atrage nulitatea acestuia. La sosirea in sectia de votare, alegatorul…

- Situatia sectiilor de votare in functie de indeplinirea conditiilor de accesibilitate este publicata pe site-ul www.roaep.ro. La solicitarea AEP, unitatile administrativ-teritoriale, subdiviziunile administrativ-teritoriale au transmis lista sectiilor de votare care indeplinesc conditia de…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) precizeaza ca, din totalul de 18.730 de sectii de votare organizate in tara, 537 se afla la etaj, 13 - la demisol si trei - la subsol. La solicitarea AEP, unitatile administrativ-teritoriale, subdiviziunile administrativ-teritoriale au transmis lista…

- La solicitarea Autoritatii Electorale Permanente (AEP), unitatile administrativ-teritoriale, subdiviziunile administrativ-teritoriale au transmis lista sectiilor de votare care indeplinesc conditia de accesabilitate, conform Hotararii nr. 44/2016 a AEP privind setul de conditii minimale pe care trebuie…

- Pentru ca alegerile europarlamentare au intrat in linie dreapta, primarii – asa cum s-a intamplat si la nivelul celor doua municipii ale judetului Prahova – au emis dispozitii privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare. La nivel judetului vor fi amenajate, in total, 623 de sectii in care…

- Campania electorala pentru alegerile europarlamentare a inceput sambata, 27 aprilie. In cursa pentru un loc in Parlamentul European au intrat 13 formatiuni politice si trei candidati independenti. Campania electorala se incheie pe 25 mai, la ora 7.00, iar pe 26 mai are loc scrutinul pentru desemnarea…

- MAE a anunțat, joi, ca a organizat in strainatate un numar de 441 de secții de votare pentru alegerile europarlamentare din 26 mai, precizand ca numarul secțiilor este unul record comparativ cu scrutinele de la europenele din 2007, 2009 și 2014 cand au fost organizate 190 de secții.CITEȘTE…

- Reprezentantii Primariei Timisoara anunta ca au stabilit unde vor fi deschise sectiile de votare din oras pentru alegerile europarlamentare din data de 26 mai. Prin urmare, vor functiona 207 astfel de sectii de votare in toate zonele din Timisoara, majoritatea fiind deschise in unitati de invatamant.…