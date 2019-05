Alegeri europarlamentare 2019: Cum se aleg conducătorii Uniunii Europene și care este miza acestui scrutin Pregatirile pentru alegerile europene din 23-26 mai intra in linie dreapta, cu ultimele actiuni de campanie electorala in saptamana dinaintea votului. Agentia de presa Reuters prezinta cateva motive pentru care scrutinul din acest an este unul important. Cine şi pentru ce votează?

Peste 400 de milioane de persoane din cele 28 de state membre vor putea vota în perioada 23-26 mai, inclusiv aproape 50 de milioane de cetăţeni britanici a căror ţară urma să părăsească blocul comunitar în martie acest an, potrivit Agerpres. Voturile… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

