Alegătorii europeni, expuşi dezinformării promovate de entităţi ruse pe social media Studiul, realizat in intreaga Uniune Europeana, arata ca aproximativ 240 de milioane de europeni au putut constata pe social media dezinformarea promovata de entitati din Rusia. El confirma astfel criticile potrivit carora companii precum Facebook nu iau suficiente masuri pentru a contracara relatarile false si carora alegatorii europeni ar putea face obiectul eforturilor de manipulare a opiniilor lor referitoare la imigratie si Uniunea Europeana.



Expertii SafeGuard Cyber au descoperit o retea vasta de conturi de social media automate, despre care se presupune ca sunt controlate de…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

