Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Copii blocați in balcon in municipiul Alba Iulia. Intervin pompierii cu o autoscara și o autospeciala SMURD Doi copii au ramas blocați in balconul locuinței, marți, in jurul orei 20.00, in Alba Iulia. Pompierii au intervenit pentru asigurarea masurilor cu o autoscara și o…

- Inspectorul șef al ISU Alba, col. Adrian Marius Guia a dispus citarea prin Ordin de zi pe unitate a pompierilor care au salvat copii de la inec din raul Sebeș. Vezi și FOTO Fetița de 13 ani, in pericol sa cada in raul Sebeș, salvata de pompierii de la ISU Alba. Intervenție contra cronometru Pentru […]…

- Miercuri spre joi noaptea, la ora 01.29, dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Unirea” al judetului Alba a fost anuntat despre producerea unui incendiu la o locuința din orașul Zlatna de pe strada Sportului. La fata locului s-au deplasat doua echipaje din cadrul Detașamentului de…

- Pompierii militari din Sebeș intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, in localitatea Șibot. „Garda de intervenție Sebeș intervine cu o autospeciala pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism in localitatea Șibot. In cooperare intervine și Serviciul Voluntar pentru…

- Pompierii militari din Sebeș intervin in localitatea Pianu de Jos, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un utilaj de construcții. „Garda de intervenție Sebeș intervine cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un utilaj industrial și de construcții (vola)…