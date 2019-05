Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a admis marti exceptia lipsei de interes invocata de Augustin Lazar si, in consecinta, a respins, ca devenita lipsita de interes, cererea de suspendare a executarii actului administrativ formulata de acesta, in calitate de procuror general, in contradictoriu cu Ministerul Justitiei si Tudorel Toader.



Instanta a respins, totodata, ca nefondata cererea formulata de Ministerul Justitiei de obligare a lui Augustin Lazar la plata cheltuielilor de judecata.



Potrivit purtatorului de cuvant al CA Alba Iulia, Cosmin Muntean, hotararea nu este definitiva…