FCSB a invins-o pe Milsami Orhei cu 2-0, in prima manșa din turul I al preliminariilor Europa League, luand o opțiune serioasa pentru calificarea in turul urmator. Returul dintre FCSB și Milsami Orhei va avea loc joia viitoare, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Pro X. Anevoiosul drum al FCSB-ului catre grupele Europa League va continua, cel mai probabil, cu o escala in Armenia. ...