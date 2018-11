Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 16 persoane au fost ucise sambata in doua atentate sinucigase comise la Baidoa, in sud-vestul Somaliei, care au vizat un restaurant si o cafenea, transmite AFP. "Numarul mortilor confirmati in cele doua explozii este 16, iar alte 20 de persoane au fost ranite, unele grav. Noua…

- Societatea VITAL S.A. iși anunța utilizatorii ca și in luna octombrie 2018 continua procesul de ACTUALIZARE a contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa și de canalizare, conform graficelor stabilite. Prin urmare, invitam toți utilizatorii serviciilor prestate de catre societatea…

- Reclamatiile au inceput sa fie inregistrate incepand cu dimineata zilei de miercuri. "In aceasta dimineata am avut o problema care a afectat capacitatea clientilor de a interactiona cu serviciul. Alexa functioneaza acum normal", potrivit unui comunicat al Amazon. Utilizatorii din Marea Britanie si Europa…

- La numai o saptamana dupa ce iOS 12 s-a lansat cu suport pentru aplicatii de navigatie in modul CarPlay, Google deja are ambele sale servicii disponibile pe acesta. Saptamana trecuta, utilizatorii de iPhone-uri puteau sa foloseasca pentru prima data Google Maps pentru navigatia prin interemediul sistemului…

- Android Auto si CarPlay devin platforme din ce in ce mai importante, odata cu adoptia lor in sistemele de infotainment ale producatorilor de masini, asa ca unii utilizatori ar putea alege telefonul in functie de compatibilitatea aplicatiilor cu acestea. In ultima vreme, Apple si Google par insa sa se…

- Operatorii telecom Orange si Vodafone au fost amendati cu 180.000 de lei pentru aplicarea incorecta a regulamentului european "Roam like at home", a anuntat, miercuri, intr-un comunicat de presa, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). În cazul…

- Apple a anuntat un nou program de reparatii gratuite, de data aceasta pentru o parte dintre cei care au cumparat iPhone 8 in preajma lansarii. Se pare ca exista dispozitive afectate de o problema la placa de baza, care poate duce la reporniri neasteptate, blocare sau chiar imposibilitatea de a mai fi…