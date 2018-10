Adrian Ţuţuianu: Sper ca persoanele care vorbesc despre excluderea mea sau a Gabrielei Firea din PSD să fie doar răspândaci de zvonuri "Eu cred ca excluderea din partid trebuie sa fie o situatie extrema, si nu o sanctiune de care sa uzam ori de cate ori cineva are o pozitie sau o exprimare care nu convine celei oficiale (...) Eu militez pentru unitatea PSD. Ca urmare, sper ca cei care vorbesc de excluderea mea, a doamnei Firea sau a altora din partid sunt doar niste raspandaci de zvonuri si in niciun caz nu reprezinta o pozitie care sa fie a unui oficial din randul PSD. Asa cum v-am spus, sunt de 20 de ani in PSD, nu m-am plimbat prin partide politice, am fost consecvent unor idei si sigur ca ma voi bate pentru a-mi pastra… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

