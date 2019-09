Adrian Țuțuianu dezvăluie momentul depunerii moțiunii de cenzură: Cum va vota PRO Romania Adrian Țuțuianu spune ca moțiunea de cenzura va fi depusa la sfarșitul acestei luni: ”Noi avem informația ca moțiunea de cenzura va fi depusa și dezbatuta la sfarșitul lunii septembrie, dezbatuta in prima parte a lunii octombrie. Am luat masurile necesare ca toți cei 29 de parlamentari pe care ii are Pro Romania sa fie prezenți la dezbaterea moțiunii și sa voteze. Vom vota pentru moțiune, nu suntem foarte interesați de textul moțiunii, ci suntem interesați ca Romania sa aiba un Guvern mai bun. Vom vota moțiunea, urmand ca apoi sa vedem cum se va contura o noua majoritate parlamentara”, potrivit… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cum se va prezenta Pro Romania la motiunea de cenzura? Cu votul la vedere, in favoarea acesteia, dar si cu gandul de a face un guvern cu cei de la PSD, a declarat Adrian Tutuianu, vicepresedinte al Pro Romania, la Timisoara. Pro Romania e gata sa voteze „pro” la asteptata motiune de cenzura pregatita…

- Deputatul USR Stelian Ion a anunțat, luni, ca USR va chema toți liderii de grupuri parlamentare, marți, la o discuție referitoare la urgentarea depunerii moțiunii de cenzura. Acesta a mai spus ca intalnirea are scopul de a afla intențiile ALDE și Pro Romania in privința susținerii moțiunii."Am…

- „Toate actiunile Partidului National Liberal sunt in conformitate cu calendarul pe care vi l-am comunicat public. La ora actuala exista un text al motiunii de cenzura, care a fost convenit cu cei de la USR, PMP si UDMR. Acest text a fost transmis si catre celelalte doua formatiuni politice: ALDE…

- "Am observat ca se taraganeaza foarte mult luarea unei decizii din partea ALDE si Pro Romania. Ca urmare, am invitat toti liderii grupurilor parlamentare la o intalnire, maine, pentru a avea o discutie in cadru larg referitor la urgentarea depunerii motiunii de cenzura. Dorim prin aceasta sa ii punem…

- "Motiunea de cenzura cu siguranta va fi depusa in aceasta sesiune, bineinteles, in momentul in care avem cele 233 de semnaturi necesare pentru aprobarea acestei motiuni. Au fost negocieri cu absolut toate partidele politice din opozitie, inclusiv cu ADLE, Pro Romania, USR a fost de acord, de asemenea,…

- Senatorul PNL Cristian Chirtes a declarat vineri, la Targu Mures, ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa cu siguranta in actuala sesiune parlamentara, insa numai in momentul in care exista cele 233 de semnaturi necesare, care ar coincide cu numarul de voturi pentru aprobarea documentului…

- 'Motiunea de cenzura cu siguranta va fi depusa in aceasta sesiune, bineinteles, in momentul in care avem cele 233 de semnaturi necesare pentru aprobarea acestei motiuni. Au fost negocieri cu absolut toate partidele politice din opozitie, inclusiv cu ADLE, Pro Romania, USR a fost de acord, de asemenea,…

- Este scandal in PNL, dupa ce mai multi lideri ai partidului se opun acestui demers pe motiv ca nu acum nu ar fi momentul depunerii unei motiuni. Cei de la PNL spun ca isi doresc sa aiba 234 de semnaturi pe lista, chiar in momentul depunerii moțiunii de cenzura, insa au decis ca vor astepta…