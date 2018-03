Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Gadea a prezentat, duminica, la ”Sinteza Zilei”, un document care arata ingerințe ale Comisiei Europene in justiția din Romania. Documentul este datat 10.10.2012, adresat Guvernului Romaniei și prezinta o lista de cerințe, in legatura cu MCV. Sunt 21 de puncte, iar la punctul 20 se cere…

- Europarlamentarul Cristian Preda a reacționat dur dupa ce fostul premier Adrian Nastase a participat la o conferința, care a avut loc la Moscova.„Directorul unui institut din Ministerul Apararii și diplomați ai ambasadei Romaniei la Moscova l-au insoțit pe fostul premier Nastase, condamnat…

- Lucrurile s-au schimbat net, in occident, la nivel social. Dar si politic. La aceste modificari, Rusia si nomenclatura postcomunista din Romania si estul Europei sunt departe de a se fi adecvat.

- Rusia amenința spațiul NATO, inclusiv Romania. Dupa scandalul legat de expulzarea mai multor diplomați ruși de la Londra, Moscova a ieșit la atac și a avertizat toate statele membre NATO ca nu cedeaza amenințarilor. Mai mult, guvernul rus a lansat la randu-i o contra-ofensiva, care vizeaza inclusiv…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a anunțat ca Moscova va expulza în scurt timp mai mulți diplomați britanici, în semn de rasopuns la masura similara decisa deja miercuri de Londra.

- Rusia este gata sa inceapa sa produca cea mai noua racheta a sa balistica intercontinentala (ICBM) Sarmat, a declarat luni un oficial militar rus, citat de agentia de presa Xinhua, declaratia sa intervenind la o zi dupa ce Moscova a anuntat ca a testat cu succes noua sa racheta hipersonica Kinjal,…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a povestit ieri despre discuțiile pe care le-a avut in perioada mandatului cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Totodata, politicianul a sugerat ca Rusia nu ar mai avea niciun interes strategic legat de teritoriul intre Prut și Nistru. „Am discutat…

- Traian Basescu uimește cu cateva declarații despre Vladimir Putin! Fostul președinte spune ca a avut o singura intalnire oficiala cu Putin, dar a avut mai multe ocazii de a sta langa el la diferite evenimente internaționale. Acolo a avut ocazia sa descopere ca liderul rus respecta Romania.In…

- Rusia arata lumii noile arme de care dispune, la scurta vreme dupa ce președintele Putin a vorbit despre arsenalul modern de care dispune Moscova. Ministerul Apararii a difuzat imagini de la testarea unei rachete aer-sol de mare precizie.

- NATO a oferit Ucrainei statut de tara aspiranta la aderare, un statut pe care îl au deja Georgia, Macedonia si Bosnia-Hertegovina. Macedonia si Bosnia-Hetegovina sunt în acest moment singurele tari aspirante care au un Plan de Actiune. Într-o declaratie de presa din…

- Ministrul afacerilor externe rus, Serghei Lavrov, a calificat vineri drept 'propaganda' afirmatiile conform carora Moscova ar fi fost implicata in otravirea unui fost agent dublu rus si a fiicei acestuia, in Marea Britanie, informeaza AFP. 'Partenerii nostri occidentali ne acuza de tot ce…

- Dupa ce le-a oferit parlamentarilor ruși o prezentare infocata a noilor arme ale Federației, Putin vine cu un nou anunț care creaza tensiuni la nivel internațional. De aceasta data, SUA sunt vizate direct, iar mesajul președintelui de la Moscova nu lasa loc de interpretari.

- Surse ONU spun ca Moscova ar fi folosit arme similare celor folosite de regimul sirian pentru a masca implicarea in atacurile aeriene, relateaza The Guardian, citat de HotNews.ro. Surse ONU ar fi spus pentru The Guardian ca fortele aeriene ale ...

- Eurodeputata portugheza Ana Gomes, un nume pe care il auzim tot mai des in Romania, pentru ca ii critica fara menajamente pe colegii social-democrati de aici si pe fosta sa colega din Parlamentul European, devenita premierul Romaniei. Intr-un interviu pentru Digi24, Ana Gomes a lansat un atac fara…

- Oficial, Armata Rosie s-a retras din Romania in 1958. In realitate, Romania n-a reusit nici azi, in anul de gratie 2018, sa scape de coloana a V-a a Moscovei, de agentii ei de influenta, care conduc sau cel putin influenteaza substantial destinele tarii. Doar tacticile s-au schimbat, in ani.…

- Jurnalistul Victor Ciutacu explica, intr-o declaratie pentru STIRIPESURSE.RO, de ce a dat in judecata Parchetul General si pe conducatorul institutiei, Augustin Lazar. Ciutacu solicita daune morale de 100.000 de euro dupa ce a fost chemat la audieri la Parchet si, ulterior, dupa clasarea dosarului,…

- Au asistat circa 80.000 de persoane pe stadionul Lujniki, din Moscova, iar peste 50.000 de simpatizanți ar fi urmarit discursul pe ecrane amplasate in afara stadionului. Echipa de hochei a Rusiei, care s-a intors cu medalia de aur de la Olimpiada de Iarna, a fost alaturi de ”țar”, la intrunire participand…

- Apar reacții dupa declarațiile bomba facute de Vladimir Putin! Elementele antibalistice instalate de Alianta Nord-Atlantica in Romania si Polonia au vulnerabilitati, a declarat joi dupa-amiaza Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, dupa ce presedintele Vladimir Putin a avertizat ca Rusia detine o…

- Intr-un interviu acordat in exclusivitate DW, presedintele Moldovei se refera la apropierea tarii de Rusia, la unirea cu Romania, la un eventual razboi civil, dar si la des invocata sintagma de presedinte „sub asediu“.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat într-un interviu ca nu crede ca Republica Moldova va deveni membru al UE. De asemenea el a tinut sa-l laude în interviu pe Putin, chiar în detrimentul sau, mentionând ca Republica Moldova nu are un…

- "Intr-o societate in care informația este excesiv de abundenta, oamenii nu mai au timp sa stea și sa analizeze. S-au dezobișnuit sa mai verifice. Cred ca fenomenul de fake news este o parte a razboiului asimetric. Daca dorești sa manipulezi și sa impui o decizie, atunci bombardeaza-i pe ceilalți…

- Filip a afirmat ca Guvernul de la Chisinau va pleda in continuare pentru stabilirea unui statut juridic special pentru regiunea transnistreana, cu respectarea suveranitatii si integritatii teritoriale a Republicii Moldova, insa a adaugat ca solicita retragerea trupelor ruse si munitiilor dislocate…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a acuzat NATO, SUA si Uniunea Europeana de propaganda antiruseasca, ceea ce a dus la "paralizie" in contactele reciproce si a cerut Occidentului sa arate mai mult respect fata de Rusia, relateaza dpa. Vorbind in a doua zi a Conferintei de securitate…

- Rusia vrea sa vada Europa puternica si stabila, continentul european este cel mai mare partener comercial-economic al sau, a declarat seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov intr-un interviu acordat vineri Euronews, informeaza RIA Novosti. “Vrem sa vedem Europa puternica si stabila. Ea este principalul…

- ''Nicio tara nu poate fi independenta in absenta unei prese nationale. Nicio tara nu poate fi independenta daca ea poate fi santajata prin mijloace financiare'', a spus Orban intr-o intalnire cu parlamentarii formatiunilor Fidesz si KDNP, desfasurata la Visegrad, in nordul Ungariei.Din…

- Grupurile de interese politice si economice externe conduse de miliardarul american George Soros ar dori sa vada un guvern ungar slab care poate fi santajat, a declarat miercuri seara premierul ungar Viktor Orban, citat de MTI. ''Nicio tara nu poate fi independenta in absenta unei prese…

- În jur de 3.000 de ruși, aflați sub contract cu compania privata de securitate Wagner, lupta în Siria din 2015, potrivit site-ului rusesc Fontanka, citat de Haaretz. Zeci de astfel de mercenari ar fi fost uciși în urma unui atac eșuat asupra unei baze și rafinarii controlate de…

- PSD ne livreaza sistematic o lume paralela: pretul la benzina nu a crescut, desi orice om care se duce sa alimenteze la pompa a constatat contrariul, salariile au crescut, desi "fluturasii" arata in cel mai bun caz conservarea valorilor anterioare, "am anuntat de la inceput ca vor scadea 3% dintre salarii",…

- Operatiunile de cercetare a zonei si ancheta la locul de prabusire a avionului rusesc de pasageri Antonov An-148, in apropiere de Moscova, vor dura cel putin o saptamana, a anuntat luni ministrul rus pentru Situatii de Urgenta, Vladimir Puskov, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Un avion cu 71 de persoane la bord s a prabusit in Rusia, dupa ce s a prabusit in afara Moscovei, scrie AFP. Cursa regionala a disparut de pe radare la scurt timp dupa ce a parasit aeroportul din Moscova catre orasul din apropiere de Muntii Ural, potrivit Romania TV. Trei cetateni straini si trei copii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca se asteapta ca politica de sanctiuni a Occidentului impotriva Rusiei sa se incheie, pentru ca Moscova sa aiba relatii normale cu celelalte state, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Parlamentul de la Chișinau a luat atitudine impotriva Rusiei și a adoptat o declarație in premiera pentru Republica Moldova. Decizia politicienilor de peste Prut survine intr-un moment in care Traian Basescu, dar și mai mulți demnitari de la Chișinau doresc demararea demersurilor privind Unirea Romaniei…

- „Morți suspecte, o incercare de a rapi o mama in drum spre școala, in Londra, și Tony Blair: Cum exploateaza un stat corupt din UE legile Bruxelles-ului pentru a-și rezolva problemele murdare in Marea Britanie.” Acesta este titlul dat de jurnalistii de la Daily Mail unui amplu articol care se doreste…

- Maria Graini afirma ca țara noastra e sub asediu, dar ca acum exista teren propice pentru a cladi. „Ca europarlamentar umanist, ca om care lupta pentru Romania, in fiecare zi, de peste doua decenii – in viața publica, de-o viața – ca romanca, in Timișoara, București, Bruxelles sau…

- O serie de informatii false, in special in ceea ce priveste legile justitiei, pleaca atat de la Bruxelles, cat si din Romania, chiar Reprezentanța Comisiei Europene la Bucuresti furnizand astfel de "minciuni", a afirmat luni seara presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD.…

- Joi, 25 ianuarie, a avut loc in sala Consiliului Județean Argeș ședința Colegiului Prefectural, la care au participat primarii din județ. Aceștia au vorbit atat despre problemele cu care se confrunta in localitațile pe care le conduc, cat și despre componența noului Guvern. Primarii argeșeni, reprezentați…

- Moscova se va opune incercarilor Occidentului de a implementa planuri vizand schimbarea regimului in Siria, a declarat luni ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de agentia de presa oficiala rusa TASS. ''Ministrul de externe francez (Jean-Yves Le Drian) a anuntat ca reuniunea…

- Chisinaul intentioneaza sa angajeze o companie juridica internationala care sa estimeze valoarea pagubelor de pe urma prezentei Federatiei Ruse în Transnistria în ultimii 25 de ani, a anuntat sâmbata presedintele parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, într-un interviu…

- Inregistrari contrafacute, dialoguri trucate, denuntatori murdari. O intreaga conspiratie regizata de DNA, care il vrea terminat. Insa el nu se lasa, e un vultur pe care doar mormantul il poate rapune. Sigur, exercitiul de imagine isi are teatralul, iar pentru Catalin Chereches astfel de manifestari…

- ”Am fost puțin surprinsa, pe surse se vehiculau diverse nume, insa tot ceea ce pot sa spun este ca doamna Dancila, pe care o cunosc din activitatea noastra de la Bruxelles și dintr-o relație personala decenta și normala, este un om mai puțin obișnuit pentru ceea ce am avut pana acum, daca o comparam…

- Rusia a inregistrat anul trecut cea mai mare productia de gaze naturale din istorie, pe fondul cresterii livrarilor in Europa si China, dar si planurilor privind cresterea vanzarilor de gaze naturale lichefiate, informeaza Bloomberg. În paralel, producţia de petrol a Rusiei a atins şi…

- Un necunoscut a deschis focul sambata seara, pe strada Nikolskaia, aflata la doar 300 de metri de Piata Rosie din centrul capitalei Rusiei, Moscova, potrivit Romania TV.Atacatorul a ranit doua persoane si a disparut, politia fiind acum in cautarea sa. Incidentul a avut loc in jurul orei locale 22.30…

- Adjunctul Ministrului de Externe din Rusia avertzeaza ca Moscova urmeaza sa ia masuri militare in fața amenințarii create de prezența sistemelor antiracheta instalate de SUA in Romania și Polonia.

- Moscova indeamna de mai multa vreme cele doua parti sa initieze negocieri menite sa reduca tensiunile cu privire la programul nuclear si cel balistic al Coreei de Nord, programe pe care Phenianul continua sa le dezvolte in pofida numeroaselor rezolutii ale Consiliului de Securitate al ONU, relateaza…

- Rusia este pregatita sa devina mediator in discutiile purtate de Coreea de Nord si SUA cu privire la reducerea tensiunilor. Asta in cazul in care ambele state sunt de acord ca Moscova sa-si asume acest...

- 'Serbia acorda o mare importanta mainii prietenesti pe care ne-a intins-o presedintele Putin si ii doreste acestuia succes in alegerile' prezidentiale din martie 2018, a declarat Vucic, in limba rusa, la incheierea unei intrevederi cu Vladimir Putin, in cursul unei conferinte de presa la Kremlin.'Datorita…