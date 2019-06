Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Nastase a lansat, luni, un apel catre social-democrati pentru reformarea PSD, in contextul pierderii alegerilor europarlamentare: Apel catre social-democrați Noi, semnatarii acestui apel, ne adresam actualilor și foștilor membri ai Partidului Social Democrat, simpatizanților acestuia, tuturor…

- Papa Francisc va fi prezent la Blaj duminica, punctul culminant al vizitei sale de trei zile in Romania, In aceasta localitate, pe Campia Libertatii, Suveranul Pontif va sustine slujba de beatificare sapte episcopi greco-catolici care au murit in urma prigoanei regimului comunist. Cei mai importanti…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Liviu Dragnea este grabit. Intenționeaza sa declanșeze in mare viteza o remaniere extinsa. In acest sens, a și facut nominalizari. In schimb, premierul Viorica Dancila apasa puternic pe frana. Din perspectiva ei, remanierea va avea loc mai tarziu. Dupa europarlamentare.…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat marți seara, la Romania 9, ca, dupa parerea sa, președintele Klaus Iohannis "e in dificultate" cu referendumul, pentru ca "Si-a prins urechile in dificultatea intrebarii".

- Frank Engel, europarlamentar luxemburghez, seful Partidul Crestin Social membru in PPE, a relatat, intr-un dialog pentru Ziare.com, ca premierul Viorica Dancila le-a spus eurodeputatilor socialisti ca „nu exista coruptie in Romania, este doar o maniera diferita, cultural vorbind, de a multumi cuiva”.Klaus…