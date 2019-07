Stiri pe aceeasi tema

- Minora plecata voluntar de la domiciliu, identificata de polițiști Aseara, la ora 21.12, o femeie din comuna Jariștea a sesizat Poliția Orașului Odobești, despre faptul ca fiica sa, in varsta de 16 ani, a plecat de la domiciliul sau de aproape o saptamana și nu a mai revenit. Minora, beneficiara a unui…

- Fata plecase luni seara de acasa, in urma unor certuri cu mama ei. In operatiunile de cautare au fost implicati 15 politisti, 5 jandarmi, 5 pompieri si un caine de urma. Deoarece exista suspiciuni ca fata ar fi putu ajunge la o retea de traficanti de persoane, cei doi barbati in compania carora a fost…

- MINORA PLECATA VOLUNTAR DE LA DOMICILIU, IDENTIFICATA DE POLIȚIȘTI O minora de 13 ani din comuna Movilița, care a plecat de acasa in cursul nopții si nu a mai revenit, a fost gasita de politisti intre localitațile Movilița și Paunești, intr-un autoturism. In aceasta dimineața, polițiștii Secției…

- Adolescenta de 14 ani din judetul Galati, care plecase de acasa si nu revenise, a fost gasita de politisti, potrivit news.ro.Citește și: Fosta iubita a lui Radu Mazare, unsa șefa la MAI! Numire-cheie la Interne „Minora de 14 ani, din judetul Galati - comuna Sendreni, a fost depistata…

- Minora de 14 ani, din comuna Sendreni, care a plecat de acasa in urma cu doua zile si nu a mai revenit a fost gasita de politisti pe raza localitatii Serbestii Vechi, in apropierea unei paduri, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean

- Doi bicicliști, soț și soție, au murit, marți dimineața, dupa ce au fost loviți de o mașina, la intrarea in comuna Nanești, județul Vrancea. Accidentul s-a produs cand șoferul a vrut sa ii depașeasca pe cei doi bicicliști, acroșandu-i, transmite corespondentul MEDIAFAX.La volanul mașinii care…

- Un barbat in varsta de 59 de ani, din comuna Dumitresti, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, s-a inecat, marti seara, in lacul din satul Blidari in care sarise sa inoate, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres. "La data de 18 iunie, ora 19,10, politistii…

- 'Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Arges - Biroul Urmariti, impreuna cu politistii din cadrul Serviciului Judetean de Politie Transporturi Arges, au identificat o minora de 13 ani din comuna Simian, judetul Mehedinti, urmarita la nivel national, ca urmare a plecarii voluntare…