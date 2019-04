Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Adolescenta de 15 ani internata la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, s-a stins din viata in jurul orei 19.00. Desi medicii au facut eforturi uriase pentru a o salva, acestea s-au dovedit a fi zadarnice. Fata era in coma inca din cursul diminetii cand a fost transportata la clinica din Iasi.…

