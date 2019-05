Admitere Universitatea din Bucuresti 2019. Cate locuri exista la buget pentru licenta, master si doctorat Pentru programele de licenta si master, concursul de admitere la facultatile Universitatii din Bucuresti se desfasoara in perioada 8-30 iulie 2019, iar data limita de afisare a rezultatelor este 30 iulie 2019. in schimb, pentru programele de doctorat, perioada este cuprinsa intre 2 si 20 septembrie 2019. Este important de precizat faptul ca fiecare facultate are propriul calendar, cuprins in perioada mai sus-mentionata. Datele pot fi consultate de toti cei interesati pe website-urile facultatilor. 4.350 locuri pentru licenta Pentru studiile universitare de ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol si foto: portalinvatamant.ro

