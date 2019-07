Greta Thunberg, adolescenta din Suedia care a creat o revoluție la nivel mondial militand pentru lupta impotriva schimbarilor climatice, va traversa Atlanticul intr-o barca cu panze pentru a ajunge la New York și a participa la o dezbatere privind schimbarile climatice. Greta isi va suspenda cursurile scolare timp de un an pentru a-si continua campania de stopare a incalzirii globale in Statele Unite. Pentru ajunge din Europa pe continentul american, suedeza va calatori cu o barca cu panze pentru a evita poluarea produsa de un zbor cu avionul. Ea va calatori din Marea Britanie pana in Statele…