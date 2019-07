ACȚIUNE PENTRU SIGURANȚA RUTIERĂ LA NIVELUL JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI 10 infracțiuni constatate, peste 400 de conducatori auto care nu au respectat legislația rutiera sancționați, 36 de permise de conducere reținute și 13 de certificate de inmatriculare retrase. La nivelul județului Calarași, in acest weekend, polițiștii au desfașurat activitați pentru creșterea gradului de disciplina rutiera și prevenirea evenimentelor rutiere produse pe fondul nerespectarii regulilor de [&hellip Citeste articolul mai departe pe mediacalarasi.ro…

Sursa articol: mediacalarasi.ro

