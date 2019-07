Acțiune inedită a salvamontiștilor râșnoveni (Social) Au salvat o capra neagra carand-o in spate de la Malaiești pana pe Glajerie! Acțiune inedita a salvamontiștilor de la Rașnov, care au intervenit duminica dupa-amiaza pentru a salva o capra neagra, care avea un picior fracturat. Animalul ajunsese in vecinatatea Cabanei Malaiești, in zona unde, de obicei, pașuneaza caii, iar turiștii și salvatorii aflați la cabana și-au dat seama ca este ceva in neregula in... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

