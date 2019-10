Acţiune a poliţiştilor în şcolile din Horezu Polițiștii din Horezu au desfașurat, ieri, activitați de verificare la unitațile de invațamant de pe raza orașului, precum și la o serie de unitați economice din zona adiacenta acestora. Polițiștii au avut in vedere creșterea gradului de siguranța al elevilor și a personalului didactic, prevenirea delicvenței juvenile și prevenirea și combaterea faptelor ilicite in incinta […] Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

