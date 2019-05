Acțiune a polițiștilor în Bonțida. Un bărbat a prezentat un permis fals Ieri, polițiștii Postului de Poliție Comunal Bonțida au fost angrenați in executarea unei acțiuni preventiv – reactive pe raza comunei Bonțida, pentru creșterea gradului de disciplina rutiera și reducerea riscului rutier, precum și pentru prevenirea si combaterea fenomenului infracțional. In cadrul acțiunii au fost legitimate 36 persoane și au fost controlate 31 de autovehicule, impunandu-se aplicarea a 6 sancțiuni contravenționale. Cu aceasta ocazie, polițiștii au depistat un barbat de 68 ani, din comuna Bonțida, județul Cluj, in timp ce conducea autoturismul pe drumul public D.J. 161 prin localitatea… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

